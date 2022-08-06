Волшебно понимать, что врагу конец: история артиллерийской разведчицы Любови о переживаниях и мечтах на войне

Тысячи женщин сегодня служат и работают в Вооруженных силах Украины. Они вносят неоценимый вклад в защиту нашего государства и развенчивают любые стереотипы.

Так, самым приятным воспоминанием для артиллерийской разведчицы теперь остается момент уничтожения врага. Любовь делится, что после вражеского обстрела видела, как уничтожается вся его техника, и испытывала невероятные чувства.

Какое волшебное явление, понимать, что им там конец.

В ее обязанности входит само наблюдение за врагом на определенном участке, чтобы засечь движения противника и дать четкие данные тем, кто произведет решающий выстрел.

Первые обстрелы и личный отсчет войны

Любовь рассказывает, что первые прилеты были зафиксированы еще 18 февраля. Тогда под минометным огнем оказался наблюдательный пункт. Снаряды падали всего в нескольких метрах от блиндажа, и ничего не было видно.

Поэтому собратьям Любви пришлось бежать на ее голос, минуя опасности и при необходимости падать на землю при первом же сигнале.

Пока они пробежали те 100 метров ко мне, сердце в пятки не раз опустилось. Ты понимаешь, что все это — чьи-то дети или родители.

Сама Любовь тоже имеет ребенка и больше всего стремится, чтобы на украинской земле скорее воцарился мир, и она смогла вернуться в семью, которая больше не будет бояться звука сирен.

Хочу мира, вернуться домой и обнять своего ребенка, – говорит Любовь со слезами на глазах.

Также мотивируют дети продолжать борьбу и других женщин в ВСУ. Читай историю 23-летней стрелка Александры, которая умело защищает Украину.

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