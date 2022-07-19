Рассказы

Когда вижу, как наши дети плачут — у меня падает “забрало”. Украинская военная-стрелок о мотивации воевать

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 июля 2022, 22:00
Українська стрілкиня
Фото: Instagram

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