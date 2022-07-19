Когда вижу, как наши дети плачут — у меня падает “забрало”. Украинская военная-стрелок о мотивации воевать

Украинки — это действительно те, кто может коня на ходу остановить и в горящую избу зайти. Однако в нашем случае они могут противостоять оккупантам и спасать жизни солдат. Александре всего 23, но она уже искусный стрелок и защищает Украину.

О начале полномасштабной войны

Девушка рассказывает, что всю ночь не спала, а когда услышала первый взрыв, сразу поняла, что происходит.

— Я не растерялась, потому что была готова к этому. Я дождалась восьми утра, пошла на улицу, чтобы обменять деньги, а после вернулась домой и принялась думать, что делать со своими животными, чтобы присоединиться к товарищам на службе. 28 февраля я уже была в части, — рассказывает Александра.

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Чем занимается на службе

Официально Александра находится на должности стрелка, однако владеет многими навыками, которые помогают выполнять и другую работу.

Это может быть и медицина, и делопроизводство, если там нужна помощь. Сегодня я дома, жду следующей ротации и пока могу отдохнуть, — рассказывает девушка.

Александра рассказывает, что иногда встречалась с гендерной дискриминацией.

— Мне повезло с последним подразделением: с первого дня там ко мне отлично относились. Но до 24 февраля я работала с разными батальонами, в которых я сталкивалась с гендерной дискриминацией.

Девушка также рассказывает, что самыми тяжелыми для нее являются переживания мамы и смерть друзей. Отсутствие комфортных условий для нее не проблема, уверяет: это война, нужно быть готовыми ко всему.

Александра говорит, что больше всего за период полномасштабного вторжения ее удивили друзья. Ведь люди теряли конечности, получали серьезные травмы, но все равно возвращались воевать.

— Меня поразила моя подруга Валентина, которая под обстрелами в Николаеве продает на рынке овощи, чтобы накопить своему мужу на бронежилет. Мой товарищ Андрей, который находится на войне, но думает не только о себе, но и о братьях наших меньших. Он уносит с позиций кошек, чтобы найти им дом. Таковы наши люди. И эти люди — лицо Украины. За ними наше лучшее и сильное будущее, — говорит девушка.

Что поддерживает боевой дух

Девушка говорит, что украинские дети помогают ей “не сломаться”.

Когда я вижу, как наши дети плачут, — у меня падает “забрало” (маска средневекового рыцаря для обороны перед боем — ред.) и ни о каком внутреннем надломе речь не идет, — говорит Александра.

Она отмечает, что мы обязаны сделать все, чтобы наши дети жили под мирным небом, в свободной и независимой Украине.

Представление об Украине после войны

Александра уверена, что у Украины большое будущее. Девушка говорит: мы пишем историю и только наращиваем свою силу, хотя многие думали, что будет наоборот.

Также она уверена, что после войны у людей изменится многое, в том числе мировоззрение и восприятие жизни.

Я знаю точно, что еще больше начну ценить каждый миг рядом со своими друзьями и близкими людьми и тот факт, что они живы. Хотя я всегда их ценила, ведь мои друзья — мое богатство, — делится военная.

Александра желает украинцам сил и не сдаваться, а также не ссориться между собой.

— Самая большая ошибка, которую может совершить воюющий со страной-агрессором народ, — это развязать вторую войну внутри страны. Мы все должны поддерживать и ценить друг друга, — подчеркнула девушка.

Украинские женщины готовы жертвовать собой и своей безопасностью ради других. Ранее мы рассказывали историю военного медика Русланы, которая спасает жизнь солдат на передовой.

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