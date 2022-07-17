Рассказы

Рисковать своей безопасностью, но спасти раненого! История военного медика, которая служит на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июля 2022, 20:00
Історія військової медикині Руслани, яка рятує життя на фронті
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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