Рисковать своей безопасностью, но спасти раненого! История военного медика, которая служит на фронте

Руслана — боевой медик на фронте с позывным Чешир (сокращенно от чеширского кота). Женщина несет службу уже пятый год, еще с детства мечтала стать военной.

До начала полномасштабного вторжения Руслана была инструктором по тактической медицине. После начала полномасштабной войны женщина спасает своих собратьев на поле боя. Она уже даже имеет опыт, когда раненых было больше 30 человек. Тогда Руслана перестала их считать, а просто выполняла свои обязанности.

Начало полномасштабной войны

Дедушка Русланы был медиком во время Второй мировой войны, так что девушка с детства мечтала следовать примеру дедушки и стать военной. Женщина даже планировала поступить в академию пограничной службы, но не удалось.

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В 2017 году она пошла в военкомат, однако говорит, что женщин брали на две должности: связисты и повара. Женщина выучилась на связиста. Затем прошла курсы медицинской помощи и стала инструктором.

Первые три года службы Руслана совершенствовала знания, учила других бойцов, но остро ощущала нехватку практики. Следующие годы службы она провела на линии фронта вместе с пехотой. А во время полномасштабного вторжения женщина была в Донбассе.

— До Нового года все было более или менее спокойно, а с 16 февраля начали накрывать огнем. Это был День единства, который мы с местными в Счастье праздновали под звуки обстрелов, — рассказывает Руслана.

Медик рассказывает, что 24 февраля — это был единственный день, когда ей было действительно страшно.

Я не знаю, сколько всего они выпустили в нашу сторону, но несколько часов они просто нас крыли, крыли, крыли. Нельзя было голову поднять, — вспоминает женщина.

— У нас был парень, который попал под обстрел и видел, как его собратья стали просто падать на землю и не подниматься. Его очень сильно “переклинило”. Его привезли ко мне, я пыталась с ним говорить: нет ли ранений, но он на меня никак не реагировал.

У него в руках был автомат. Он был разобран. А военный все повторял, что автомат у него сломан, потому что он его сломал, и не может воевать. Руки сковало спазмом, разогнуть пальцы было невозможно, — вспоминает Руслана.

Заехали на позиции к врагу

Руслана работала медиком подразделения, но из-за того, что не хватало людей, начала эвакуировать раненых. Однажды даже заехала на позиции к врагу.

— Я не сидела на месте, а заезжала на передовые позиции и вывозила ребят в госпиталь. Сначала меня не хотели пускать, говорили: “Ты же девочка, не дай Бог что-нибудь случится, как мы будем с этим разбираться?”. Потом, когда увидели, как я работаю с ранеными, даже под обстрелами и без страха — изменили свое решение, — рассказывает медик.

Руслана поделилась, что за несколько месяцев вывезла более двухсот женщин и мужчин с различными ранениями. За это время она видела разные ужасы, после которых не могла спать.

Чтобы помочь соседнему батальону, которым понес значительные потери, Руслана с собратьями заехали к врагу.

— Из-за того, что силы противника преобладали, ребятам пришлось немного отойти. А мы не знали об этом и заехали на передовую, в логово к врагу. Смотрим — никого нет. Мгновенно очень близко открыли огонь. Тогда мы и поняли, что заехали не туда.

Экипаж — это не отдельно водитель и медик. Он должен быть как единое целое и идеально понимать друг друга. Только я о чем-нибудь подумаю, а водитель уже это сделает.

Так что из машины водитель выжил 200 км в час, и мы чудом целые, хотя и испуганные, вернулись на позиции к своим, — рассказывает девушка.

Надо контролировать свои эмоции

На поле боя можно увидеть разные ужасы, однако надо контролировать свои эмоции, чтобы умело делать свою работу и спасать жизнь.

— Скажу честно: контролировать себя не просто. В начале полномасштабного вторжения погибли четыре мои собратья (двое парней и две девушки), в разных местах, но в один день.

Как только мне сказали, что они не выжили, я стала плакать. Несколько часов плакала. Но проплакаться полностью, чтобы расслабиться, не получится. Иногда хочется кричать, но ты не можешь этого здесь сделать. Тебе нужно собраться и готовиться к следующему выезду, к постоянному круговороту раненых, — поделилась Руслана.

Во время одной из эвакуаций Руслане пришлось вывозить коллегу — боевого медика. Он получил ранение позвоночника и таза. Медик находился в бронированной машине, когда начался артиллерийский обстрел. Осколок прилетел ему в спину. Затем мужчина понял, что не может двигать ногами. Однако Руслана рассказывает, что даже в такой ситуации ее собрат не терял позитива.

— Лег на бок, “Если начну отключаться — так хоть язык не западет”. А то, что у него сзади в спине дыра — не обращал внимания.

Лежит и задает себе вопрос: “Неужели это все?” Потом резко взбодрился и говорит: “Нет, я не собираюсь умирать”, — рассказывает медик.

Медицинская эвакуация из Ямполя

Это очередная тяжелая медицинская эвакуация, говорит Руслана. В тот день женщина пересела к другому водителю и уехала не со своим экипажем. Не взяла с собой даже шлем, надела только броню и медицинский рюкзак.

— Когда мы приехали в эту деревню, там было много раненых — полная бронированная машина, и раненых продолжали везти. Мы уехали в лес, я отсортировала их и чудом загрузила пять раненых в машину, а сама осталась помогать дальше. По инструкции, я должна была поехать с ними. Возможно, это была моя ошибка, но она стоила двух спасенных жизней, — говорит Руслана.

У одного раненого были перебиты обе ноги, рука и входное отверстие в районе поясницы. Из-за травмы каждый вдох и выдох сопровождал хрип. Женщина предоставила ему помощь и приказала другому раненому следить за ним: если не дышит, то сразу звать Руслану.

Другим раненым занимались собратья женщины. Она рассказала им, что делать. Потом раненые ребята уехали с другим медиком. Когда Руслана спрашивала, выжили ли они. Ей ответили: “Да, один заговорил, а другой закурил”.

Иногда кажется, что ты принимаешь неправильные решения для себя и для своей безопасности, но когда ты видишь раненого, не можешь действовать иначе.

— Когда ребята видят то, на что ты идешь ради них, они закроют своей спиной и сделают все, чтобы сохранить твою жизнь. Каждый должен делать то, что он умеет и знает. И кто, если не мы? — спрашивает медик.

Сейчас медики стали ангелами-хранителями для наших военных. Они как эти птички “летают” от одного раненого к другому и спасают жизнь. Ранее мы рассказывали историю военного парамедика Ласточки, которая находится на передовой.

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