Готова на все, чтобы помочь раненому — история парамедика Ласточки, которая оберегает жизнь в Донецкой области

Издавна украинцы уважали ласточек и верили, что божью птицу нельзя оскорблять, а тем более трогать ее гнездо. Но бестолковые русские отреклись от этой мудрости и навлекли на себя беду.

Теперь парамедик с позывным Ласточка выполняет боевые задания на восточном направлении фронта, оберегая покой родных дома и ежедневно спасая сверхценные человеческие жизни.

Это история о девушке, которая еще в январе писала картины, книги и занималась саморазвитием, а теперь защищает эту возможность для других украинок.

Сейчас также смотрят

Жизнь — превыше всего

Ласточке, так же как и всем украинцам, не хотелось начала полномасштабной войны. Однако уже 25 февраля она вместе с мужем отправилась защищать Киев в рядах терробороны. Позже супруги решили остаться в ВСУ.

И это несмотря на то, что боевая подготовка у девушки была минимальная! Но за эти месяцы хрупкая птичка превратилась в настоящую боевую птицу, как она сама себя и называет.

Парамедик проходит со своими собратьями очень непростой путь на передовой в окопах и на блокпостах. В Донецкой области вражеские обстрелы артиллерией не прекращаются почти никогда, но Ласточка точно знает, зачем это выдерживает.

Когда артобстрелы — это страшно и рискованно. В любой момент ты можешь умереть, но знаешь, что готов пойти на все, чтобы помочь раненому, — делится военная.

Припасть к земле, открыть рот, плотно прижать руки к ушам и ожидать — вот какая рутина наших защитников.

— Ты замираешь, будто все внутренние органы сжимаются от страха и ожидания. Думаешь, что следующий “прилет” твой… И не дай Бог осколки или пуля ранят товарищей.

Вот тогда важна каждая минута, чтобы стабилизировать и как можно быстрее доставить в госпиталь раненого, — рассказывает парамедик.

Чего не хватает на войне

Ласточка делится, что на войне как для девушек, так и для парней основной проблемой остается личная гигиена. О теплом душе, конечно, приходится забыть, а мыться влажными салфетками. Да и то, если есть возможность.

Не хватает также комфортной мягкой постели и домашней еды. Хочется не консервированной тушёнки, а свежих супчиков и других вкусных блюд, которые пока что недоступны.

Также нет связи на позициях, и поэтому могу пропадать на несколько дней. Родственники переживают, — сокрушается девушка.

Но несмотря на все сложности жизни в армии, украинская Боевая птица держится, ведь она не одна. Вместе с ней любимый муж, постоянно помогающий и поддерживающий.

Девушка говорит, что на войне супружеская жизнь только улучшилась. Любовь — это когда не страшно пойти друг за другом куда угодно, даже в те места, где ломается психика. И это без преувеличения.

Друг погиб — я была в 700 м

Ласточка поделилась с нами историей гибели своего друга — военного медика роты. Раньше девушка была начальником медицинской службы батальона и принимала его в свои ряды.

Но позже ушла с должности, чтобы поехать на Донбасс. Друг тоже поехал, но уже как главный медик роты.

Когда он погиб, я была в 700 м. Его расстреляли из вражеского танка. Он погиб, спасая другого человека. И об этом все говорили по рации, поэтому слышала подробности… — вспоминает парамедик.

К сожалению, война калечит жизни, но огонь ожесточенных не жжет. Ни припухлость под глазами, ни земля на лице и пальцах, ни усталость не смогли сломать украинскую Боевую птицу.

Ласточка ни на миг не сомневается в победе Украины, ведь наша сила в единстве, искренности и несокрушимости духа. А, как известно, эти пернатые способны предсказывать хорошие новости.

И хотя она сейчас сидит в окопах, все же мечтает снова подняться в горы. А потом обязательно напишет книгу о войне своими глазами — свободными и гордыми, в которых навсегда останется след от пороха.

Чтобы помочь подразделению Ласточки, достаточно перевести средства для покупки специально оборудованных пикапов для эвакуации бойцов и других необходимых вещей для медиков.

Реквизиты для помощи:

Монобанк: 4441 1144 2668 4195

ПриватБанк: 4149 4998 0294 3934

Банка Монобанк: по ссылке

С начала полномасштабного вторжения тысячи женщин покинули свою привычную профессию и вступили в ряды ВСУ. Так же поступила и украинская балерина, вступившая в ТрО. Читай историю Олеси Воротнюк.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!