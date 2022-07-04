Сменила пуанты на автомат: как украинская балерина защищала Киев от российских захватчиков

Украинские женщины хрупкие, красивые и талантливые, но лучше не злить их, ведь они и оружие в руках умеют держать. С начала полномасштабного вторжения сотни украинских женщин покинули свою привычную профессию и вступили в ряды ВСУ и ТрО.

Также поступила и Олеся Воротнюк — балерина Национальной оперы. Женщина профессионально занимается танцами с 2009 года. До десяти лет занималась художественной гимнастикой, а затем начала обучаться балету. Впоследствии училась в Киевском хореографическом училище и присоединилась к балетной труппе Национальной оперы Украины. Но теперь она сменила профессию и рассказала об этом The Economist.

Карьера, которая не поддается ногам, — говорит она. Военная служба стала теперь частью ее жизни, равно как и танец.

Как попала в ТрО

У женщины есть сын, ее муж погиб три года назад во время войны на Востоке Украины. Когда в конце февраля началась новая война, она поняла, что должна что-то делать.

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— Я могла бы стрелять. Это мое хобби. Я знала, что если будет полное вторжение, я не уеду за границу. Я буду воевать, — рассказывает Олеся.

Она сразу покинула балет и заняла свою позицию на блокпосте, вооруженная автоматом. Когда в первые дни вторжения был хаос и ходили разговоры об окружении города оккупантами, Воротнюк решила эвакуировать местных жителей.

Я использовала глухие дороги, чтобы вывести людей. В основном это были мои друзья, женщины с детьми, — рассказывает она.

Затем Олеся решила присоединиться к ТрО, и сделать это было нелегко. Тысячи украинцев по всей стране хотели зарегистрироваться в территориальную оборону, но предпочтение отдавали военным.

— Как женщина-балерина я не была первой в списке, — но Олеся уверена, что балет развивает силу духа и прививает дисциплину.

Ведь, по ее словам, человеку больно носить обувь и стоять на пальцах. Даже когда ноги кровоточат, ты учишься танцевать, несмотря ни на что. Она даже говорит, что по некоторым причинам художественную гимнастику можно приравнять к военной подготовке.

Олеся ждала своей очереди в местном кадровом бюро, и наконец ее приняли. Она взялась охранять свой район в Киеве.

Это был кошмар. Страх перед диверсантами был повсюду, — вспоминает женщина.

Начало войны в 2014 году

Наряду с танцем и дисциплиной ей с детства прививали национальное чувство в украинской семье.

В 2014 году Олеся приостановила свою танцевальную карьеру, чтобы поехать на Донбасс и увидеть ситуацию своими глазами. Женщина привезла книги на украинском языке в библиотеки на Востоке на темы национального значения, такие как Голодомор. Целью было воспитание знаний о стране, гордость за нее.

Воротнюк считает, что каждый гражданин играет свою роль в этой войне.

Мы хотим, чтобы наши дети росли в сильной, уверенной Украине, а не в той лжи, которую нам продали при Советском Союзе, — говорит балерина.

Украинский балет отказался от русского

Украинское искусство тоже освобождается от всего русского. С начала полномасштабного вторжения балетная труппа Воротнюк больше не ставит русских произведений.

— Больше нет Лебединого озера, — говорит она, — ведь это было произведение Чайковского. На Западе продолжаются споры по поводу бойкота русской культуры, однако для Олеси и других украинцев ситуация проста:

Иностранцы не до конца понимают нашу позицию, потому что балет всегда ассоциируется с Россией.

— Но люди в оккупированном Мариуполе отказались брать от россиян продовольствие и гуманитарную помощь — они выбрали голод. Несправедливо для балета исполнять (русские произведения — ред.), пока они страдают, — сказала балерина.

В начале июня Воротнюк решила снова вернуться на сцену, ведь российские войска отошли от столицы. Ее следующим выступлением будет спектакль Бабка (Die Libelle) Йозефа Штрауса.

Олеся знает, что ее могут в любой момент призвать на службу. Она до сих пор почти каждый день тренируется в стрельбе, а также занимается волонтерством в своем районе Киева.

— Был такой миф о великой России, ее великой армии, но после всего грабежа и мародерства мы видим правду: они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты, — говорит балерина. А еще отмечает, что “видела русскую культуру в Буче и Ирпене”.

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Фото: The Economist