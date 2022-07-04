Розповіді

Змінила пуанти на автомат: як українська балерина захищала Київ від російських загарбників

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Липня 2022, 21:30
Олеся Воротнюк: українська балерина обороняє Україну в ТрО

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