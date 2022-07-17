Розповіді

Ризикувати своєю безпекою, але врятувати пораненого! Історія військової медикині, яка служить на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Липня 2022, 20:00
Історія військової медикині Руслани, яка рятує життя на фронті
Фото: Українська Правда. Життя

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