Розповіді

Коли бачу, як діти плачуть — у мене падає “забрало”. Українська стрілкиня про мотивацію воювати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Липня 2022, 22:00
Українська стрілкиня
Фото: Instagram

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