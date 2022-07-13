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Ексклюзив

Творчість змінила на поїздки з гуманітаркою на фронт ще у 2014-му. Історія військової волонтерки Алли Мартинюк

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 13 Липня 2022, 10:00
Алла Мартнюк

Ексклюзиви
Мстислав Банік про роботу Дії під час війни та майбутні проекти Мінцифри
“Хочеться, щоб у майбутньому все було Дія”. Мстислав Банік про майбутню роботу застосунку та реакцію світу на проекти Мінцифри
Сергій Притула - інтерв'ю
Ці кошти – великий виклик: Сергій Притула про те, куди підуть гроші з Байрактарів та своє життя під час війни
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Леся Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, роботу прихистку та неймовірну допомогу людей
Історія координаторки Оксани та її волонтерський осередок у Миколаєві
Дуже ризикуємо, але хто, як не ми: історія координаторки Оксани та волонтерського осередку Миколаєва
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