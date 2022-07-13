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Творчество сменила на поездки с гуманитаркой на фронт еще в 2014-м. История военного волонтера Аллы Мартынюк

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 13 июля 2022, 10:00
Алла Мартнюк

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