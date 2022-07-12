Тело было, как живое решето. История оперного певца, который эвакуировал людей из Харькова

Украинский оперный певец Сергей Иванчук с первых дней великой войны отправился в волонтеры. Эвакуировал полсотни жителей Харьковской области, но чуть не поплатился собственной жизнью.

Во время последней поездки автомобиль с людьми попал под открытый огонь диверсантов. Тело волонтера было живым решетом, пули прострелили ноги, легкие, оторвали палец. Позади 12 операций в Украине, а ныне — реабилитация в Германии. Несмотря на такой ужасный опыт, он еще больше любит свою страну и ценит собственную жизнь.

Как начал волонтерить

Великая война застала Сергея в родной Полтаве. Уже на другой день взялся помогать — возить гуманитарку и эвакуировать людей. Больше всего просьб получал из Харькова.

Сейчас также смотрят

10 марта была последняя поездка певца, которая едва не стала роковой. Тогда в машине было пять человек, два кота, позади полный прицеп вещей и медтехники. На выезде из Салтовки авто догнала ДРГ и открыла огонь.

Как попал под обстрел

— Я сразу решил свернуть с дороги. Это нас, кстати, очень сильно спасло, потому что мы свернули к гаражам. И слева и справа от нас были гаражи. Нам начали колеса пробивать, по нам стрелять, — рассказывает Сергей Иванчук.

Обстрелянным автомобилем едва доехали до блокпоста наших военных. Все пассажиры уцелели, кроме водителя.

— В машину попало около 30 пуль, из них пять — в меня. И я видел тот момент, когда держал руль и мне оторвало пальцы. Один ампутировали, один — висел на коже, но удалось его спасти, сейчас он функционирует. Я на реабилитации, — сказал Сергей.

Три пули прострелили ноги и коснулись диафрагмы. Две — застряли в легких и печени. В больницу певца довезли уже без сознания.

— Потом, как мне рассказывали, медсестра Виктория, которая сидела в машине, закрыла мне рукой дыру в спине — пробитые легкие. Если бы ни это, еще три – пять выдохов, мое легкое либо разорвалось, либо сплющилось бы, — говорит певец.

Начало лечения и реабилитации

Первые полтора месяца реанимации Сергей почти не помнит. Не раз прощался с жизнью. На его глазах рядом в палате умерли пятеро раненых и это не придавало оптимизма. Но всегда рядом была мать Сергея. Она верит, что мужчина обязательно со всем справится.

В общей сложности Сергей перенес 12 операций. Сначала в Харькове, затем в Полтаве и Днепре, а затем во Львове. И уже оттуда его с другими ранеными эвакуировали в немецкий город Ульм. Там сейчас идет реабилитация.

Сергею сейчас гораздо лучше, уже даже поет для местных пациентов. Несмотря на то, что 10 марта — самое страшное воспоминание о его жизни, то число он считает вторым днем ​​рождения.

Я просто стал сейчас ценить каждый момент, каждый день жизни: покой, мир, еду, комфорт.

— Война показала, что мы можем в один момент потерять все, кем бы мы ни были, чтобы не имели, — подчеркивает Сергей.

Сергей не один такой, кто готов спасать людей ценой собственной жизни! Ранее мы рассказывали о том, как британец Дэйв эвакуирует людей из горячих точек Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!