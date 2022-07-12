Рассказы

Тело было, как живое решето. История оперного певца, который эвакуировал людей из Харькова

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 12 июля 2022, 09:00
Сергій Іванчук: історія оперного співака, який евакуював людей з Харкова
Фото: Facebook

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