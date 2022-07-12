Тіло було, немов живе решето. Історія оперного співака, який евакуював людей з Харкова

Український оперний співак Сергій Іванчук від перших днів великої війни подався у волонтери. Евакуював пів сотні жителів Харківщини, але ледь не поплатився власним життям.

Під час останньої поїздки авто з людьми потрапило під відкритий вогонь диверсантів. Тіло волонтера було живим решетом, кулі прострелили ноги, легені, відірвали палець. Позаду 12 операцій в Україні, а нині — реабілітація в Німеччині. Попри такий жахливий досвід, він ще більше любить свою країну і цінує власне життя.

Як почав волонтерити

Велика війна застала Сергія у рідній Полтаві. Вже на другий день узявся допомагати — возити гуманітарку та евакуйовувати людей. Найбільше прохань отримував з Харкова.

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10 березня була остання поїздка співака, яка ледь не стала фатальною. Тоді у машині було п’ятеро людей, двоє котів, позаду повний причіп речей та медтехніки. На виїзді з Салтівки авто наздогнала ДРГ і відкрила вогонь.

Як потрапив під обстріл

— Я одразу вирішив звернути з дороги. Це нас, до речі, дуже сильно врятувало, бо ми звернули в гаражі. І зліва і справа від нас були гаражі. Нам почали колеса пробивати, по нас стріляти, — розповідає Сергій Іванчук.

Обстріляною автівкою ледь доїхали до блокпоста наших військових. Усі пасажири вціліли, крім водія.

— У машину потрапило близько 30 куль, з них п’ять — у мене. І я бачив той момент, коли тримав кермо і мені відстрілило пальці. Один ампутували, один — висів на шкірі, але вдалося його врятувати зараз він функціонує. Я на реабілітації, — каже Сергій.

Три кулі прострелили ноги та зачепили діафрагму. Дві — застрягли в легенях та печінці. До лікарні співака довезли вже непритомним.

— Потім, як мені розказували, медсестра Вікторія, яка сиділа в нашій машині, закрила мені рукою дірку в спині — пробиті легені. Як би не це, ще три — п’ять видихів, моя легеня або розірвалась, або сплющилася б, — каже співак.

Початок лікування та реабілітації

Перші півтора місяця реанімації Сергій майже не пам’ятає. Не раз прощався з життям. На його очах поряд у палаті померло п’ятеро поранених, і це не додавало оптимізму. Та завжди поруч була мати Сергія. Вона вірить, що чоловік обов’язково з усім впорається.

Загалом Сергій переніс 12 операцій. Спершу в Харкові, потім у Полтаві та Дніпрі, а потім у Львові. І вже звідти його з іншими пораненими евакуювали до німецького міста Ульм. Там нині триває реабілітація.

Сергію зараз значно краще, вже навіть співає для тамтешніх пацієнтів. Попри те, що 10 березня — найстрашніший спогад його життя, те число він вважає другим днем народження.

Я просто почав зараз цінувати кожен момент, кожен день життя: спокій, мир, їжу, комфорт.

— Війна показала, що ми можемо в один момент втратити все, ким би ми не були, щоб не мали, — наголошує Сергій.

Сергій не один такий, хто ладен спасати людей ціною власного життя! Раніше ми розповідали про те, як британець Дейв евакуює людей з гарячих точок України.

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