Розповіді

Тіло було, немов живе решето. Історія оперного співака, який евакуював людей з Харкова

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 12 Липня 2022, 09:00
Сергій Іванчук: історія оперного співака, який евакуював людей з Харкова
Фото: Facebook

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