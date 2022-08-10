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Мамо, ми тепер бомжі? Щемливі історії українських дітей, яким довелося тікати з Донеччини від війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Серпня 2022, 14:00
Мамо, ми тепер бомжі? Щемливі історії українських дітей, яким довелося тікати з Донеччини від війни
Фото: Unsplash

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