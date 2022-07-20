Розповіді

Сподіваюся, моя домівка вціліла: історія підлітків з Харкова, які мріють повернутись додому

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Липня 2022, 13:00
Історії харківських дітей, які мріють повернутись додому
Фото: UNICEF

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