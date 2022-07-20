Надеюсь, мой дом уцелел: история подростков из Харькова, которые мечтают вернуться домой

14-летняя Кира и ее младший 12-летний брат Егор еще несколько месяцев назад жили своей привычной жизнью. Школа, уроки, домашние задания и кружки — все это занимало их мысли, но в один момент их из сознания вытеснила коварная полномасштабная война.

Первые дни семье пришлось жить в подвальном помещении, в гараже. Как делится Егор, верхняя его часть была немного больше его детской комнаты, а подвал — точно такой же по размерам.

Когда мы пришли туда в первый раз, под ногами было много песка. Потом мы постелили поролон, спали на нем. Сначала нам было там холодно, но потом мы грелись обогревателем.

Позже, с усилением вражеских обстрелов родного Харькова, к семье присоединились также дядя, тетя, бабушка и двоюродный брат детей.

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Кира делится, что ей было очень страшно, поскольку она не понимала, что делать дальше и что может случиться в следующую секунду. Такие эмоциональные моменты довольно сложно пережить и взрослому человеку, что уж говорить о детях, которым пришлось так быстро повзрослеть.

В первые дни войны было много взрывов, слышали самолеты. В Украине сейчас война. Многие до сих пор встревожены и в панике. Хочется, чтобы все было, как раньше, спокойно.

А когда-то девочка больше всего мечтала получить высшее образование и начать карьеру в гостинично-ресторанном бизнесе. Но из-за боевых действий ей пришлось вместе с семьей не только пройти переоценку ценностей и стать взрослой, но и покинуть Харьков.

Если говорить о доме, то больше всего сейчас не хватает моей комнаты, а еще друзей. Но на природе гораздо лучше, чем сидеть в гараже.

Своих друзей Кира не видела еще с марта, когда всем пришлось разъезжаться по разным уголкам мира, чтобы спастись от вооруженной агрессии РФ. Теперь найти тех, с кем общалась почти каждый день, практически невозможно — нет никакой информации, кто и где находится.

Егор хоть и немного младше, но так же, как и старшая сестра, очень скучает по дому. Говорит, что уже видел фото родного дома, где выбиты стекла, а внутри прошел целый пожар. Однако мальчик надеется, что его дом хоть немного уцелел.

Детям всего мира я желаю вернуться в свои дома. А себе — чтобы закончилась война, — продолжает делиться мечтами Егор.

Украине есть кем гордиться — этот тезис неоднократно доказывают как наши воины ВСУ и простые люди, так и украинские дети. Читай историю 15-летнего Никиты, который организовывает акции в поддержку Украины в Гамбурге.

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