Наши города превратились в пепелища! Как 15-летний подросток проводит акции в поддержку Украины в Гамбурге

Дети — это будущее Украины. Многие украинские дети вынуждены были выехать за границу, но даже там они не забывают о своей Родине. Подросток из Сумской области Никита уже больше месяца организовывает в Гамбурге (Германия) акции в поддержку Украины. Парню уже удалось собрать более €5000.

Как пришлось покинуть Сумскую область

Парень рассказывает, что узнал о войне от мамы. Утром 24 февраля она разбудила сына и принялась складывать чемоданы.

— В тот день мы никуда не уехали. Просто были дома, читали новости. Я вышел на улицу и снимал небо. Небо было чистое, — вспоминает парень.

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Однако уже на следующий день в небе появились самолеты и семья переехала в частный дом бабушки.

— У нас не было подвала, но был погреб. Туда мы все спускались, когда была воздушная тревога. Однажды мы были в погребе, а мой дядя побежал за чем-то наверх.

Вдруг мы почувствовали сильный толчок, аж банки зазвенели. Оказалось, что эта ракета упала в нескольких десятках километров от нас.

Но интересно, что дядя, который был в доме, ничего не услышал. Зато мы услышали под землей, — рассказывает Никита.

Так семья две недели провела у бабушки, а дальше мама мальчика договорилась со старой подругой о временном переезде в Гамбург. Никита не хотел переезжать, хотел остаться в Украине, но родители все же вывезли детей в безопасное место.

Сначала семья поехала в Черкассы, там сели на эвакуационный поезд и доехали до Львова. Остановились у друзей, чтобы набраться сил перед новой поездкой. Никита с мамой и шестилетним братом приехали в Германию уже 16 марта. Сначала жили у маминой подруги, а потом нашлась семья, которая выделила украинцам цокольный этаж в своем доме.

Как начал организовывать митинги

Когда приехал в Германию, Никита просто ходил на украинские митинги, которые проводили в центре Гамбурга. Но со временем ему стало казаться, что этого мало. Парень видел, какие акции проходят в других городах и начал предлагать нечто подобное. Но организаторы не поддержали подростка, а вот единомышленники — наоборот.

Первую самостоятельную акцию Час іде (Время идет) Никита с группой провел 6 мая.

— Я сделал плакат с информацией о количестве убитых Россией детей. Нашел аудиосопровождение, в котором дети говорят по-английски, какое количество детей было убито с начала вооруженной агрессии РФ в Украине, и тиканье часов на фоне. Потому что с каждой минутой количество жертв растет. Потому и такое название, Время идет, — говорит парень.

Все участники акции были одеты в окровавленные футболки и ритмично хлопали в ладони. Для немцев, которые прогуливались по центру Гамбурга, это было ошеломляющее зрелище.

Сначала целью акций было привлечь немцев участвовать в протестах, а затем возникла идея поставить копилку.

Мы посовещались с другими участниками и решили, что эти деньги отправим военным в Марьинку, — вспоминает Никита.

Парень признается: решить, кому перевести средства было сложнее всего. Помочь хочется всем, но приходится выбирать. За полтора месяца они вместе с группой провели 17 акций и собрали около €5000. Эти деньги отправили на помощь армии.

Кроме Время идет, Никита также организовал акцию в поддержку защитников Мариуполя и перформанс Украина.

— Сюжет был такой: участники держат в руках плакаты с красивыми видами наших городов — Киева, Одессы, Харькова, Чернигова, Николаева. Посредине стоит девушка в окровавленном белом платье и веночке. Это Украина. Играет приятная музыка. Через несколько минут начинают выть сирены. Участники опускаются на землю и переворачивают плакаты. На них изображены те же города, но разрушенные российскими бомбами, — рассказывает идею Никита.

Эта акция больше всего привлекает внимание людей, потому что людям интересно, что будет дальше.

— Мне кажется, что контраст между тем, что было и что стало, поражает немцев. Не может не поражать. Наши города, такие красивые и уютные, сейчас превратились в пепелища. Нормального человека это должно ужасать, — говорит парень.

— Мы не пытаемся никого убедить. Если это люди, мозг которых забит пропагандой, наши перформансы их вряд ли убедят. Наша целевая аудитория — те, кто понимает проблему, но не хочет смотреть ей в глаза, — объясняет он.

Провокации во время акций

Никита рассказал, что иногда подходят россияне, которые поддерживают агрессию и пытаются обвинить и пристыдить участников акции. Однако парень пытается не участвовать в конфликтах.

Подросток рассказывает: однажды один из немцев показывал на герб Украины и говорил Nazi, а россиянин, который сел заниматься йогой, пытался украсть ящик с деньгами.

— Мы каждый раз получаем официальное разрешение на проведение акции, в котором указано место, время, количество людей и что мы будем делать. Каждый раз к нам подходит полиция, проверяет документы. Мы держимся в рамках закона, – говорит Никита.

Несмотря на случаи неадекватного поведения некоторых людей, подавляющее большинство все же реагирует положительно. Останавливаются, бросают деньги и говорят “Слава Украине!”.

В родных Сумах парень баллотировался на пост президента гимназии, поэтому в Германии тоже использовал свои лидерские качества. Рассказывает, что мечтает поступить именно в украинский вуз.

Мне кажется, что в последние годы мы как-то слишком идеализировали Европу.

— Я был в шоке от этой адской бюрократии, груды документов, которые постоянно приходится оформлять маме. У нас паспорт в Дії показал и все, а тут справка о справке, что у тебя есть справка, — шутит Никита.

Также парень поделился мечтами: после нашей победы хочет поехать в украинский Крым.

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