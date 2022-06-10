Рассказы

Парень, уничтоживший не одну колонну российских военных: история 15-летнего пилота дрона, который помогал ВСУ

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Егор Ромахло 10 июня 2022, 19:00
Андрій Покраса

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