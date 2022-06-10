Парень, уничтоживший не одну колонну российских военных: история 15-летнего пилота дрона, который помогал ВСУ

История этого парня уже облетела весь мир. Андрей Покраса из села Колонщина показал себя настоящим героем во время оккупации в Киевской области. Парень — искусный пилот дронов. Поэтому, когда вражеская техника начала двигаться по Житомирской трассе в столицу, долго не раздумывал.

Они с отцом предложили свою помощь местной терробороне. Военным не хватало аэроразведчика, чтобы скорректировать огонь по захватчикам. Юноша буквально на ходу научился управлять дроном. Результат — десятки единиц сожженной рашистской техники.

15-летний пилот дрона

Андрей делает облет по территории, где он впервые через камеру собственного дрона увидел вражескую технику. Колонна по меньшей мере из полсотни единиц шла по Житомирской трассе прямо в сторону столицы.

Сейчас также смотрят

Там где трасса, Добропарк, тут они стояли. На той лужайке они прятались.

Парень вспоминает — первые дни полномасштабного наступления рашистов для него пролетели, как мгновение. Постоянно проверял новости и думал, как может помочь нашей армии. Между тем, местная терроборона срочно искала пилота дрона, чтобы фиксировать движение вражеской техники.

Кандидатуру Андрея предложил его отец Станислав Покраса. Ведь был уверен в навыках сына, который еще с шести лет с дронами на “ты”.

Ситуация динамично менялась, и не было понимания, может ли кто-нибудь, кроме нас, сделать такую ​​работу. Мы знали эту территорию, знали, как и где подойти, чтобы нас не было заметно. Так и работали.

Не хотели брать — слишком мал

Но каково же было удивление военных, когда предложенным разведчиком оказался школьник.

— Приезжает теперь уже наш знакомый с ТрО, видит меня и впадает в ступор. Говорит: “Это пилот?” Андрей Покраса признается, что его не хотели брать в ряды войска пилотом дрона из-за возраста. Но папа Андрея заверил военных, что лучшего пилота, чем его сын, им не найти.

28 февраля район оказался в блокаде. И с этого момента юноша стал полноценным аэроразведчиком. В течение следующих двух недель каждое утро Андрея начиналось с выходов с дроном в поле. Конечно, его самого отец не отпускал.

Военные в свою очередь доверили юному пилоту самый новый дрон, который был. Так и получилось, что 15-летний парень был главной надеждой разведки на этом участке фронта.

Это был единственный такой дрон. Потому что со стороны Житомира перекрыли орки, и со стороны Киева тоже.

Макаров

Очень помог юноша нашим защитникам в битве за Макаров. Парень держал прямую связь с командованием, передававшим собранные Андреем координаты артиллеристам.

Парень делится впечатлениями: когда он передавал координаты, слышал и команду о начале огня, и взрывы от обстрелов.

А что дальше?

Андрей хотел помогать военным и дальше, однако отец решил все же эвакуировать его за границу, чтобы сын там спокойно окончил школу.

— Папа сказал: “Ты только в девятом классе, скоро экзамены”. Так что окончу школу — вернусь!

Потому что война не навсегда. Надо как-то жить после.

После возвращения парень решил и дальше помогать армии. Но военная разведка — это только до победы, уверяет Андрей. После уже планирует вернуться к привычным съемкам приключений и природы.

Между тем, фонд Сергея Притулы уже связался с юным пилотом, чтобы провести совместный аукцион. Лотом станет персональный урок полётов от Андрея. Собранные средства пойдут на нужды ВСУ.

С начала войны каждый украинец стал на фронт, в котором он может быть наиболее полезным. История одной семьи, где даже четырехлетний мальчик лепит вареники для воинов ВСУ, вдохновляет и вселяет веру в лучшее! Читай в нашем материале.

Кстати, у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!