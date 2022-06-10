Парень, уничтоживший не одну колонну российских военных: история 15-летнего пилота дрона, который помогал ВСУ

История этого парня уже облетела весь мир. Андрей Покраса из села Колонщина показал себя настоящим героем во время оккупации в Киевской области. Парень — искусный пилот дронов. Поэтому, когда вражеская техника начала двигаться по Житомирской трассе в столицу, долго не раздумывал.
Они с отцом предложили свою помощь местной терробороне. Военным не хватало аэроразведчика, чтобы скорректировать огонь по захватчикам. Юноша буквально на ходу научился управлять дроном. Результат — десятки единиц сожженной рашистской техники.
Андрей делает облет по территории, где он впервые через камеру собственного дрона увидел вражескую технику. Колонна по меньшей мере из полсотни единиц шла по Житомирской трассе прямо в сторону столицы.
Там где трасса, Добропарк, тут они стояли. На той лужайке они прятались.
Там где трасса, Добропарк, тут они стояли. На той лужайке они прятались.
Парень вспоминает — первые дни полномасштабного наступления рашистов для него пролетели, как мгновение. Постоянно проверял новости и думал, как может помочь нашей армии. Между тем, местная терроборона срочно искала пилота дрона, чтобы фиксировать движение вражеской техники.
Кандидатуру Андрея предложил его отец Станислав Покраса. Ведь был уверен в навыках сына, который еще с шести лет с дронами на “ты”.
Ситуация динамично менялась, и не было понимания, может ли кто-нибудь, кроме нас, сделать такую работу. Мы знали эту территорию, знали, как и где подойти, чтобы нас не было заметно. Так и работали.
Ситуация динамично менялась, и не было понимания, может ли кто-нибудь, кроме нас, сделать такую работу. Мы знали эту территорию, знали, как и где подойти, чтобы нас не было заметно. Так и работали.
Но каково же было удивление военных, когда предложенным разведчиком оказался школьник.
— Приезжает теперь уже наш знакомый с ТрО, видит меня и впадает в ступор. Говорит: “Это пилот?” Андрей Покраса признается, что его не хотели брать в ряды войска пилотом дрона из-за возраста. Но папа Андрея заверил военных, что лучшего пилота, чем его сын, им не найти.
28 февраля район оказался в блокаде. И с этого момента юноша стал полноценным аэроразведчиком. В течение следующих двух недель каждое утро Андрея начиналось с выходов с дроном в поле. Конечно, его самого отец не отпускал.
Военные в свою очередь доверили юному пилоту самый новый дрон, который был. Так и получилось, что 15-летний парень был главной надеждой разведки на этом участке фронта.
Это был единственный такой дрон. Потому что со стороны Житомира перекрыли орки, и со стороны Киева тоже.
Это был единственный такой дрон. Потому что со стороны Житомира перекрыли орки, и со стороны Киева тоже.
Очень помог юноша нашим защитникам в битве за Макаров. Парень держал прямую связь с командованием, передававшим собранные Андреем координаты артиллеристам.
Парень делится впечатлениями: когда он передавал координаты, слышал и команду о начале огня, и взрывы от обстрелов.
Андрей хотел помогать военным и дальше, однако отец решил все же эвакуировать его за границу, чтобы сын там спокойно окончил школу.
— Папа сказал: “Ты только в девятом классе, скоро экзамены”. Так что окончу школу — вернусь!
Потому что война не навсегда. Надо как-то жить после.
Потому что война не навсегда. Надо как-то жить после.
После возвращения парень решил и дальше помогать армии. Но военная разведка — это только до победы, уверяет Андрей. После уже планирует вернуться к привычным съемкам приключений и природы.
Между тем, фонд Сергея Притулы уже связался с юным пилотом, чтобы провести совместный аукцион. Лотом станет персональный урок полётов от Андрея. Собранные средства пойдут на нужды ВСУ.
С начала войны каждый украинец стал на фронт, в котором он может быть наиболее полезным. История одной семьи, где даже четырехлетний мальчик лепит вареники для воинов ВСУ, вдохновляет и вселяет веру в лучшее! Читай в нашем материале.
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