Все, и даже четырехлетний внук! История семьи, которая вручную лепит вареники для бойцов ВСУ

42-летний Евгений весь в деле, а руки — в муке. Он вместе с женой, дочерью и внуком лепят очередную порцию вареников для украинских защитников.

Женщины готовят заварное тесто, оно дольше хранится. Евгений раскатывает его, а потом все вместе лепят вареники. Маленький Виталик в свои четыре годика хорошо знает, для кого старается.

Для воинов. Они есть хотят. Воины защищают нашу Украину.

Вареничную идею семье подсказала дочь Евгения — Яна. Она помогала центру, в котором готовили обеды для пожилых людей.

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Евгений говорит: если бы не производственная травма, которую получил 11 лет назад — уже был бы на фронте.

Кто, если не мы? На нас напали, нам нужно обороняться.

Однако теперь мужчина вместе с женой, дочерью и четырехлетним внуком каждый день по восемь часов месят тесто, делают разнообразные начинки и вручную лепят украинские вареники, чтобы и в окопах наши защитники вкусно питались.

Иногда приготовление затягивается до ночи, потому что слепленные вареники еще нужно сварить, поскольку ребята не всегда могут сварить себе покушать на позициях. Поэтому к защитникам приезжает уже полностью готовый продукт, а военные должны открыть пакетик, и можно наслаждаться вареничками.

Так еженедельно уже в течение месяца семья отправляет бойцам более 2000 домашних вареников. К каждой партии внук Евгения кладет рисунок.

Бойцы на передовой уже успели оценить семейную кулинарию и просят привозить еще. Как рассказывает Евгений, просят присылать, сколько удастся, потому что такая вкуснятина долго не залеживается.

Еще сильнее хочется ребятам помочь, — признается мужчина.

Напомним, ранее мы рассказывали истории переселенцев, восстановивших свой бизнес во время войны.