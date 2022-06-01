Все, и даже четырехлетний внук! История семьи, которая вручную лепит вареники для бойцов ВСУ

42-летний Евгений весь в деле, а руки — в муке. Он вместе с женой, дочерью и внуком лепят очередную порцию вареников для украинских защитников.
Женщины готовят заварное тесто, оно дольше хранится. Евгений раскатывает его, а потом все вместе лепят вареники. Маленький Виталик в свои четыре годика хорошо знает, для кого старается.
Для воинов. Они есть хотят. Воины защищают нашу Украину.
Для воинов. Они есть хотят. Воины защищают нашу Украину.
Вареничную идею семье подсказала дочь Евгения — Яна. Она помогала центру, в котором готовили обеды для пожилых людей.
Евгений говорит: если бы не производственная травма, которую получил 11 лет назад — уже был бы на фронте.
Кто, если не мы? На нас напали, нам нужно обороняться.
Кто, если не мы? На нас напали, нам нужно обороняться.
Однако теперь мужчина вместе с женой, дочерью и четырехлетним внуком каждый день по восемь часов месят тесто, делают разнообразные начинки и вручную лепят украинские вареники, чтобы и в окопах наши защитники вкусно питались.
Иногда приготовление затягивается до ночи, потому что слепленные вареники еще нужно сварить, поскольку ребята не всегда могут сварить себе покушать на позициях. Поэтому к защитникам приезжает уже полностью готовый продукт, а военные должны открыть пакетик, и можно наслаждаться вареничками.
Так еженедельно уже в течение месяца семья отправляет бойцам более 2000 домашних вареников. К каждой партии внук Евгения кладет рисунок.
Бойцы на передовой уже успели оценить семейную кулинарию и просят привозить еще. Как рассказывает Евгений, просят присылать, сколько удастся, потому что такая вкуснятина долго не залеживается.
Еще сильнее хочется ребятам помочь, — признается мужчина.
Еще сильнее хочется ребятам помочь, — признается мужчина.
Напомним, ранее мы рассказывали истории переселенцев, восстановивших свой бизнес во время войны.