Рассказы

Во Львов через Донецкий аэропорт и Азовсталь — история переселенцев, возродивших свой бизнес во время войны

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 28 мая 2022, 21:32
Станіслав і Дарія Дмитрієві - історія донеччан, які відкрили бізнес у Львові

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