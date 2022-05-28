Во Львов через Донецкий аэропорт и Азовсталь — история переселенцев, возродивших свой бизнес во время войны

Две семьи переехали в город Льва с началом полномасштабного вторжения. Здесь они решили продолжить дело, начатое еще в мирном Мариуполе.

Побег из Донецка в Мариуполь

Станислав Дмитриев с супругой из Донецка. Впервые они лишились жилья в 2014 году, когда в родной город пришел “русский мир”. Супруги жили прямо возле аэропорта и с каждым днем ​​оставаться там становилось все опаснее.

Бежать решили в Мариуполь, поселились возле Азовстали. Там воспитывали детей, начинали свой бизнес. Говорят, город жил мирной жизнью и стремительно развивался.

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Не знаю, как до того, но после 2014 года этот город начал очень развиваться. Мы сразу влюбились в него. Жили вблизи моря. Очень хороший город.

В последние несколько лет построили новые парки, дороги, площади. Очень много молодежи было, — вспоминает Станислав.

В оккупированном Донецке, всего в сотне километров от Мариуполя, жизнь с 2014-го года как будто остановилась.

Мы видели рядом угасающий Донецк. Там вообще не было развития. А мы рядом, и мы живем, мы радуемся. Ни разу я не пожалела о своем решении переехать в Мариуполь, — говорит жена Станислава Дария.

В 2021 году вместе с еще одной семьей решили открыть доставку суши. Туда вкладывали не только все свои сбережения, но и силы. Имели тысячи постоянных клиентов. Мечтали о собственном ресторане. Но не сложилось. 24 февраля война пришла в их дома снова.

Потеря жилья уже во второй раз

— Все началось еще 22 февраля. Если раньше взрывы мы слышали вдали от города, то тогда начало “стучать” уже рядом. Мы поняли, что что-то не так. А уже 24 утром проснулись от сильных взрывов.

Мы подорвались, начали вещи собирать. Решение уезжать приняли быстро. Ведь уже знали, что такое “русский мир” и как они воюют. Они не воюют, они просто все и всех уничтожают, — с грустью рассказывает Станислав.

С собой взяли только документы и несколько вещей. Выехали при первой же возможности, когда на блокпостах еще не было российских военных. Тогда они еще не знали, что через три дня в их дом попадет вражеский снаряд.

У нас нет жилья во второй раз. На третий день войны было попадание в кухню. А потом уже полностью сгорел наш дом. Там все разрушено. И нашего бизнеса там уже нет: две точки полностью разбиты, — рассказывает Дарья.

Бизнес в эвакуации

Сначала семья с друзьями выехала в Запорожье. Оттуда поездом во Львов. Волонтеры помогли найти убежище. Впоследствии возникла идея возобновить дело всей жизни здесь, во Львове.

Вместе с друзьями нашли помещение в самом центре города. Владелец сделал скидку на аренду на несколько месяцев, пока не встанут на ноги.

Львов очень помог, люди помогли. Вот выставили мы пост в соцсетях, что запускаем доставку во Львове, и сразу же с первого дня посыпались заказы.

Я этого не ожидал. Вчера жена отправляет мне заказ, а я говорю: остановись, я уже не успеваю, — смеется Станислав.

Станислав — шеф-повар, Дарья принимает заказ, а их подруга Марина работает над концепцией. Все меню, идеи разрабатывают сами. Много экспериментируют, чтобы приятно удивлять львовян и гостей города.

Они могут часами рассказывать о вкусе, ингредиентах и ​​специфике приготовления. В планах открытие кафе, которое они так и не успели открыть в Мариуполе. Уже закупили мебель, некоторые элементы декора и посуду.

Ну, пока на доставку, а так хотим кафе, мы давно планировали, но так и не открыли. Знаете, трудно вот так сразу все потерять. Мы вкладывали в это дело всю душу.

Все сами, некому было помочь. А сколько прекрасных людей у ​​нас работало: молодые ребята, — рассказывает совладелица бизнеса Марина Кондратенко.

В этой страшной войне мариупольцы потеряли одного из своих коллег, не сумевшего выбраться из заблокированного рашистами города. Муж работал сушистом. В Мариуполе у ​​него осталась беременная жена.

Дмитрий был очень классным человеком и профессионалом своего дела. Нам его сейчас очень не хватает. Он пытался уехать из города и все попытки были напрасны. Что сейчас с его супругой мы не знаем. У нас нет связи, к сожалению, — говорит Дарья.

Сейчас от Мариуполя ничего не осталось. Но они верят, что город снова расцветет, но уже под украинским мирным небом.

Вот увидите, что Мариуполь будет украинским. Мы его увидим. Поедем все вместе восстанавливать, — убежден мужчина.

На вопрос, о чем мечтают сегодня, отвечают — просто жить!

Жить! Совершенствовать все, делать что-нибудь. Я не знаю, как сказать, чтобы нас перестали “спасать”. Мы не хотим. Мы очень любим Украину. Мы никуда не уезжаем. И не хотим уезжать. Мы крепкие, мы из Азовстали, — гордо отвечает Дарья.

Своим примером они хотят показать, что никогда не стоит опускать руки, даже когда кажется, что все потеряно.

Украинские переселенцы возобновляют бизнес на новом месте. Например, в Ивано-Франковске беженцы угощают горожан кофе, выращенным на херсонских арбузах. Читай истории людей, не побоявшихся начать жизнь с чистого листа.