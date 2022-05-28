Розповіді

До Львова через Донецький аеропорт і Азовсталь — історія переселенців, які відродили свій бізнес під час війни

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 28 Травня 2022, 21:32
Станіслав і Дарія Дмитрієві - історія донеччан, які відкрили бізнес у Львові

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