Кава на херсонських кавунах та йога для заспокоєння — як переселенці відновлюють свій бізнес

Час до роботи. Українці, які знайшли прихисток на мирних територіях, зрозуміли, що треба відновлювати бізнес. Нині вони починають працювати.
В Івано-Франківську переселенці частують містян кавою, вирощеною на херсонських кавунах.
Це кава, яка за старою легендою росте в херсонських кавунах. Кавунова м’якота йде на мед, а кавові зерна з кавунів обсмажують під південним палючим сонцем, — розповідає власник кав’ярні Костянтин Дудченко.
Це кава, яка за старою легендою росте в херсонських кавунах. Кавунова м’якота йде на мед, а кавові зерна з кавунів обсмажують під південним палючим сонцем, — розповідає власник кав’ярні Костянтин Дудченко.
Проект, який спочатку задумувався для залучення туристів, за кілька років переріс у ресторан. Після початку повномасштабної війни Костянтин з дружиною вимушено покинули рідне місто, а бізнес залишили.
На новому місці подружжя спочатку волонтерило, а потім вирішило ризикнути та почати все спочатку. Тепер кав’ярня в Івано-Франківську працює вже місяць, а бізнесмени доводять, що херсонців скорити неможливо.
А ось у Вінниці переселенці навчають, як у собі шукати сили, щоб продовжувати підтримувати військових. Заняття з йоги організували жительки Києва та Ірпеня.
Наталя та Катерина, як і мільйони українців, пережили жахіття війни. Бачили, як ракети окупантів руйнують будинки мирних, але не здались. Відновили улюблену справу.
Їхні тренування — підтримка таких самих переселенців, бо більшість відвідувачів з Харкова, Маріуполя та Києва.
Їхні тренування — підтримка таких самих переселенців, бо більшість відвідувачів з Харкова, Маріуполя та Києва.
Знайти приміщення тренеркам допомогли волонтери. І дівчата вирішили віддячити. Частину грошей із кожного тренування віддають ЗСУ.
За неповний місяць для армії уже зібрали 3000 грн. Сподіваються, відвідувачів буде більше і вони зможуть активніше підтримувати українських армійців.
Тисячі українців пережили жахи війни. Але вони не залишаються із бідою наодинці. Дивись, як волонтери доставляють допомогу в Чернігівську область.