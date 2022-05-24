Кава на херсонських кавунах та йога для заспокоєння — як переселенці відновлюють свій бізнес

Час до роботи. Українці, які знайшли прихисток на мирних територіях, зрозуміли, що треба відновлювати бізнес. Нині вони починають працювати.

В Івано-Франківську переселенці частують містян кавою, вирощеною на херсонських кавунах.

Це кава, яка за старою легендою росте в херсонських кавунах. Кавунова м’якота йде на мед, а кавові зерна з кавунів обсмажують під південним палючим сонцем, — розповідає власник кав’ярні Костянтин Дудченко.

Проект, який спочатку задумувався для залучення туристів, за кілька років переріс у ресторан. Після початку повномасштабної війни Костянтин з дружиною вимушено покинули рідне місто, а бізнес залишили.

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На новому місці подружжя спочатку волонтерило, а потім вирішило ризикнути та почати все спочатку. Тепер кав’ярня в Івано-Франківську працює вже місяць, а бізнесмени доводять, що херсонців скорити неможливо.

А ось у Вінниці переселенці навчають, як у собі шукати сили, щоб продовжувати підтримувати військових. Заняття з йоги організували жительки Києва та Ірпеня.

Наталя та Катерина, як і мільйони українців, пережили жахіття війни. Бачили, як ракети окупантів руйнують будинки мирних, але не здались. Відновили улюблену справу.

Їхні тренування — підтримка таких самих переселенців, бо більшість відвідувачів з Харкова, Маріуполя та Києва.

Знайти приміщення тренеркам допомогли волонтери. І дівчата вирішили віддячити. Частину грошей із кожного тренування віддають ЗСУ.

За неповний місяць для армії уже зібрали 3000 грн. Сподіваються, відвідувачів буде більше і вони зможуть активніше підтримувати українських армійців.

Тисячі українців пережили жахи війни. Але вони не залишаються із бідою наодинці. Дивись, як волонтери доставляють допомогу в Чернігівську область.