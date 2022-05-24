Героїчні котики збирають гроші для ЗСУ. Як художниця оригінально допомагає військовим

З блакитно-жовтими очима, в амуніції, медичній формі та у вишиванках! Так дніпровська художниця зображує українських героїв, але у вигляді котів. Героїчні котики вже стали легендою!

Свої роботи художниця продає! Зароблені гроші донатить на армію. Так для ЗСУ зібрала вже понад $2 тис.

— У мене була перша картиночка — боєць інтернаціонального легіону, і наступну попросили зі зв’язківцями, які забезпечують зв’язок, — каже художниця Анна Тітова.

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Легко і невимушено на папері з’являються нові малюнки. У колекції Героїчних котиків уже кілька десятків робіт. Більшість із них, розповідає Анна, мають своїх живих прототипів. Спочатку роботи продавали на міжнародному майданчику для допомоги армії, люди купували діджитальний товар.

— Ми донатимо на ЗСУ, ще у мене брали котиків на розробку схем для вишивання, й усе, що отримуємо, ми шлемо на патрончики ЗСУ.

Анна обожнює пухнастих. Коли почалася повномасштабна війна, прихистила у себе подругу з Харкова разом із котами.

Роботи Анни вже стали легендою. Після публікації перших малюнків почала отримувати десятки замовлень на створення колекції магнітів, футболок та авторських листівок. За день Анна малює одного котика. Художницю надихають звичайні українці, ті, які щоденно працюють заради нашої спільної перемоги.

Малюнки художниця перетворює на мерч і продає в інтернеті. Всі отримані гроші йдуть на ЗСУ, вже зібрали кілька тисяч доларів. Нині у жінки низка замовлень — на понад 90 котиків. До списку додалися і країни, які допомагають нашій державі.

Українці завжди підтримають одне одного і не покинуть нікого з бідою наодинці. Раніше ми розповідали, як волонтери доставляють допомогу в Чернігівську область.