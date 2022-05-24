Героические котики собирают деньги для ВСУ. Как художница оригинально помогает военным

С голубовато-желтыми глазами, в амуниции, в медицинской форме и в вышиванках! Так днепровская художница изображает украинских героев, но в виде кошек. Героические котики уже стали легендой.

Свои работы художница продает. Заработанные деньги донатит на армию. Таким образом для ВСУ собрала уже более $2 тыс.

— У меня была первая картиночка — боец интернационального легиона, и следующую попросили со связистами, которые обеспечивают связь, — говорит художница Анна Титова.

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Легко и непринужденно на бумаге появляются новые рисунки. В коллекции Героических котиков уже несколько десятков работ. Большинство из них, рассказывает Анна, имеют свои живые прототипы. Сначала работы продавали на международной площадке для помощи армии, люди покупали диджитальный товар.

— Мы донатим на ВСУ, еще у меня брали котиков на разработку схем для вышивания. Все, что получаем, мы шлем на патрончики ВСУ.

Анна обожает пушистиков. Когда началась полномасштабная война, приютила у себя подругу из Харькова вместе с котами.

Работы Анны уже стали легендой. После публикации первых рисунков начала получать десятки заказов на создание коллекции магнитов, футболок и авторских открыток. За день Анна рисует одного котика. Художницу вдохновляют обычные украинцы, ежедневно работающие ради нашей общей победы.

Рисунки художница превращает в мерч и продает в интернете. Все полученные деньги идут на ВСУ, уже собрали несколько тысяч долларов. Сейчас у женщины ряд заказов — более 90 котиков. К списку добавились и страны, помогающие нашему государству.

Украинцы всегда поддержат друг друга и не оставят никого с бедой наедине. Ранее мы рассказывали, как волонтеры доставляют помощь в Черниговскую область.