Украинцы не останутся наедине с бедой! Как в Черниговской области на школьном дворе устроили гуманитарный штаб

Тысячи украинцев пережили ужасы войны. Но они не остаются с бедой наедине. Все потому, что со всем необходимым им могут помочь волонтеры.

Чем дальше вглубь, тем больше разбиты дороги и страшнее разрушения. Где-то нет окон, где-то — крыши, где-то — ничего. А в одном дворе нет забора. Вместо него — ковер. Это село Киинка под Черниговом.

Во дворе сельской школы волонтеров уже ждут около полусотни человек. В очередь они выстроились с сумками и мешками. Первой с большим ящиком пропустили 10-летнюю Настю, которая пришла за зубной пастой и мылом.

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Через несколько минут школьный двор превращается в большой гуманитарный штаб с отдельными зонами.

С одной стороны — одежда и обувь, с другой — орудие, чтобы разбирать завалы, посередине — бытовая химия и еда.

— Кто-то из них (жителей Киинки — ред.) спит в подвалах, кто-то — на улице. Поэтому матрасы и постельное белье очень актуальны. Так же как и пленка для окон. Там, где у людей хоть какие-то опорные конструкции остались, обтягивают их простынями и пленками для того, чтобы хоть какое-то убежище себе сделать, — рассказывает волонтер.

Валерия Лозгачева до войны работала редактором. Сейчас на ее счету уже десятки населённых пунктов. Далеких. Разбитых. Ее волонтерский экипаж совместно с организацией Красного Креста узнает о нуждах, собирает и адресно довозит тем, кто на грани.

— Взялись за Черниговскую область. Это мое направление, куда я езжу домой на Прилуки, в родной город. Дорога, по которой я обычно ездила к маме с сестрами. Потом благодаря постам в соцсетях, на меня вышли люди из этих черниговских сел. И, конечно, мы поехали, — рассказывает Валерия.

Сегодня на этом школьном дворе собрались оставшейся без крова семьи, например 73-летняя Елена Гавриловна. Сюда она приехала на велосипеде. Точнее не приехала, а опершись на него едва дошла.

В гуманитарном штабе люди получают, что нужно им и их четырехлапым друзьям.

— Мне никогда не страшно. Правда. Потому что мне кажется, самое страшное, что может быть — это смерть или уничтоженная жизнь. Поэтому сколько бы ни было одежды, посуды, средств для гигиены — все довезем, все разнесем, — говорит Валерия.

Впрочем, из-за дорогого топлива ресурсы волонтеров заканчиваются.

Волонтеры и небезразличные также помогают тяжелораненым со всей Украины. Ранее мы рассказывали о том, как раненые украинцы уехали на лечение в Германию.