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Украинцы не останутся наедине с бедой! Как в Черниговской области на школьном дворе устроили гуманитарный штаб

Артем Сорокин, журналист программы Викна-новости 23 мая 2022, 08:00

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