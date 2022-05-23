Люди

Українці не залишаться наодинці в скруті! Як на Чернігівщині на шкільному подвір’ї влаштували гуманітарний штаб

Артем Сорокін, журналіст програми Вікна-новини 23 Травня 2022, 08:00

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