Кофе на херсонских арбузах и йога для успокоения — как переселенцы возрождают свой бизнес

Время для работы. Украинцы, нашедшие убежище на мирных территориях, поняли, что нужно возобновлять бизнес. В настоящее время они начинают работать.
В Ивано-Франковске переселенцы угощают горожан кофе, выращенным на херсонских арбузах.
Это кофе, который по старой легенде растет в херсонских арбузах. Арбузная мякоть идет на мед, а кофейные зерна из арбузов обжаривают под южным солнцем, — рассказывает владелец кофейни Константин Дудченко.
Это кофе, который по старой легенде растет в херсонских арбузах. Арбузная мякоть идет на мед, а кофейные зерна из арбузов обжаривают под южным солнцем, — рассказывает владелец кофейни Константин Дудченко.
Проект, который сначала задумывался для привлечения туристов, за несколько лет перерос в ресторан. После начала полномасштабной войны Константин с женой вынужденно покинули родной город, а бизнес оставили.
На новом месте супруги сначала волонтерили, а потом решили рискнуть и начать все сначала. Теперь кафе в Ивано-Франковске работает уже месяц, а бизнесмены доказывают, что херсонцев подчинить невозможно.
А вот в Виннице переселенцы учат, как в себе искать силы, чтобы продолжать поддерживать военных. Занятия по йоге организовали жительницы Киева и Ирпеня.
Наталья и Екатерина, как и миллионы украинцев, пережили ужасы войны. Видели, как ракеты оккупантов разрушают дома мирных, но не сдались. Возобновили любимое дело.
Их тренировки — поддержка таких же переселенцев, потому что большинство посетителей из Харькова, Мариуполя и Киева.
Их тренировки — поддержка таких же переселенцев, потому что большинство посетителей из Харькова, Мариуполя и Киева.
Найти помещение тренерам помогли волонтеры. И девушки решили отблагодарить. Часть денег с каждой тренировки отдают ВСУ.
За неполный месяц для армии уже собрали 3000 грн. Надеются, что посетителей будет больше и они смогут активнее поддерживать украинских армейцев.
Тысячи украинцев пережили ужасы войны. Но они не остаются с бедой наедине. Смотри, как волонтеры доставляют помощь в Черниговскую область.