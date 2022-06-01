Вся родина, і навіть чотирирічний онук! Історія однієї сім’ї, яка вручну ліпить вареники для бійців ЗСУ

42-річний Євген весь у справі, а руки — в борошні. Він разом з дружиною, донькою та онуком ліплять чергову порцію вареників для українських захисників.
Жінки готують заварне тісто, воно довше зберігається. Євген розкачує його, а потім усі гуртом ліплять вареники. Маленький Віталик у свої чотири рочки добре знає, для кого старається.
Для воїнів. Вони їсти хочуть. Воїни захищають нашу Україну.
Для воїнів. Вони їсти хочуть. Воїни захищають нашу Україну.
Вареничну ідею родині підказала донька Євгена — Яна. Вона допомагала центру, де готували обіди для літніх людей.
Пан Євген каже: якби не виробнича травма, яку отримав 11 років тому, вже був би на фронті.
Хто, як не ми? На нас напали, нам треба оборонятися.
Хто, як не ми? На нас напали, нам треба оборонятися.
Однак тепер чоловік разом з дружиною, донькою і чотирирічним онуком щодня по вісім годин місять тісто, роблять різноманітні начинки та вручну ліплять українські вареники, щоб і в окопах наші захисники смачно харчувались.
Іноді приготування затягується аж до ночі, бо зліплені ще й треба зварити, оскільки хлопці не завжди можуть там собі зварити їсти. Тому до захисників приїжджає вже повністю готовий продукт, а військові мають відкрити пакетик і насолоджуватись вареничками.
Так щотижня вже протягом місяця родина відправляє бійцям понад 2000 домашніх вареничків. До кожної партії онук Євгена кладе малюнок.
Бійці на передовій вже встигли оцінити родинну кулінарію і просять ще. Як розповідає Євген, просять надсилати, скільки вдасться, тому що така смакота довго не залежиться.
Ще дужче хочеться хлопцям допомогти, — підсумовує чоловік.
Ще дужче хочеться хлопцям допомогти, — підсумовує чоловік.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історії переселенців, які відродили свій бізнес під час війни.