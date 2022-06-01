Розповіді

Вся родина, і навіть чотирирічний онук! Історія однієї сім’ї, яка вручну ліпить вареники для бійців ЗСУ

Ірина Цимбал 01 Червня 2022, 14:00
Історія сім’ї, яка робить вареники для ЗСУ на передову

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