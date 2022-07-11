Розповіді

Наші міста перетворилися на згарища! Як 15-річний підліток влаштовує акції на підтримку України в Гамбурзі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Липня 2022, 09:00
Підліток влаштовує акції протесту на підтримку України в Німеччині

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