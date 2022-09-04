З минулого життя залишились лише спогади: як росіяни знищили мрії грумерки з Сєвєродонецька

Росіяни знищили її рідне місто та відібрали бізнес. Із Сєвєродонецька Анастасія Селіванова разом із родиною мусила переїхати на Прикарпаття.

Там із нуля почала улюблену справу. Жінка — грумерка. Це спеціальний стиліст для тварин.

Анастасії 34 роки й все життя жінка прожила в Сєвєродонецьку. Мала власний бізнес, квартиру. Разом із чоловіком та 5 річним сином мріяли купити землю та побудувати будинок. Та 24 лютого росіяни знищили всі мрії.

Почали писати з садочка що не треба приходити. І я нічого не можу зрозуміти, в нас ще не було ні вибухів, нічого. В нас поруч з містом був аеродром. Це ще радянських часів, він не працював. І туди прилетіло та тоді ми зрозуміли, час евакуюватися, – розповіла Анастасія.

В Івано-Франківську Настя вже п’ять місяців. Аби хоч трохи відволіктись від новин з фронту, почала знову стригти песиків. Спочатку додому брала одну-дві собачки. Потім подруга допомогла відкрити власний грумінг-салон. Більшість клієнтів Анастасії — такі самі переселенці.

Як жінці вдалося відновити втрачене, дивись у Вікнах.

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