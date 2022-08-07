Нові правила для біженців: які зміни чекають на українців в Німеччині

Життя багатьох українців з кінця лютого перетворилось у чергу постійних переїздів подалі від бойових дій. Чималій кількості наших громадян надали притулок у ЄС. Винятком не стала й Німеччина, але з 1 вересня 2022 року країна вносить певні зміни до правил перебування на своїй території.

Так, українцям, які переїхали до Німеччини після початку повномасштабної війни, повинні будуть порахувати кількість днів, які вони перебувають на території країни.

Рахуються усі дні, починаючи з 24 лютого. Якщо ця кількість досягне відмітки у 90 днів, тоді потрібно буде виїхати з Німеччини на три місяці й потім повернутись, або подати документи на тимчасовий захист.

Тобто, якщо вдалось приїхати у країну десь наприкінці травня, то вже до вересня цей термін якраз наблизиться необхідного значення.

Однак у будь-якому разі необхідно подати заявку на реєстрацію за параграфом 24 AufenthG до закінчення 90 днів. Це потрібно зробити, навіть якщо такої позначки термін перебування в Німеччині досягне лише у вересні чи грудні.

Раніше громадяни України могли заїжджати на територію Німеччини незалежно від кількості днів перебування в ЄС та наявності депортації.

Проте українці, які ще не перебували на території Німеччини, зможуть вільно приїхати в країну та лишитись на 90 днів. Така можливість зберігається до 20 листопада.

Нові правила зазначають, що перехідний регламент про перебування українців у Німеччині буде продовжено до 28 лютого 2023 року.

Тобто, якщо ти приїдеш в Німеччину наприкінці листопада, то вільно зможеш перебувати на її території ще близько трьох місяців без реєстрації. Однак, коли цей термін спливе, потрібно буде так само або виїхати за її межі, або подати документи на тимчасовий прихисток.

А деякі колишні біженці, яким довелось тікати від російської збройної агресії в інших країнах, тепер боронять нашу спільну незалежність. Читай історію Джалала Нурі, який став на захист України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!