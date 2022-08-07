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Нові правила для біженців: які зміни чекають на українців в Німеччині

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Серпня 2022, 07:30
Правила перебування українців у Німеччині
Фото: Unsplash

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