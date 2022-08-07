Новые правила для беженцев: какие изменения ждут украинцев в Германии

Жизнь многих украинцев с конца февраля превратилась в череду постоянных переездов подальше от боевых действий. Большому количеству наших граждан предоставили убежище в ЕС. Исключением не стала и Германия, но с 1 сентября 2022 года страна вносит определенные изменения в правила пребывания на своей территории.

Так, украинцам, которые переехали в Германию после начала полномасштабной войны, должны будут сосчитать количество дней, что они находятся на территории страны.

Считаются все дни, начиная с 24 февраля. Если это количество достигнет отметки в 90 дней, тогда нужно будет выехать из Германии на три месяца и затем вернуться, или подать документы на временную защиту.

То есть если удалось приехать в страну где-то в конце мая, то уже к сентябрю этот срок как раз приблизится необходимого значения.

Однако в любом случае необходимо подать заявку на регистрацию по параграфу 24 AufenthG до истечения 90 дней. Это нужно сделать, даже если такой отметки срок пребывания в Германии достигнет только в сентябре или декабре.

Ранее граждане Украины могли заезжать на территорию Германии независимо от количества дней пребывания в ЕС и депортации.

Однако украинцы, еще не находившиеся на территории Германии, смогут свободно приехать в страну и остаться на 90 дней. Такая возможность сохраняется до 20 ноября.

Новые правила отмечают, что переходный регламент о пребывании украинцев в Германии продлится до 28 февраля 2023 года.

То есть если ты приедешь в Германию в конце ноября, то свободно сможешь находиться на ее территории еще около трех месяцев без регистрации. Однако, когда этот срок истечет, нужно будет так же либо уехать за ее пределы, либо подать документы на временное убежище.

А некоторые бывшие беженцы, которым пришлось убегать от российской вооруженной агрессии в других странах, теперь защищают нашу общую независимость. Читай историю Джалала Нури, вставшего на защиту Украины.

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