Не хотел видеть российский флаг над головой: история афганского беженца, который встал на защиту Украины

Джалал Нури был совсем ребёнком, когда российские войска пришли в его родной Афганистан. Тогда он вынужденно убегал из страны и следовал за родителями.

В поисках дома мужчина переехал жить в Украину, где овладел боевыми искусствами, получал чемпионские кубки и медали и встретил новый приход российских оккупантов.

Я не хотел сдаваться и видеть российский флаг над головой.

На этот раз все было просто: вместо маленького парня врагу в глаза смотрел 40-летний мужчина, который осознавал, что есть только два пути — обороняться или умереть. И Джалал выбрал первый вариант, отправившись добровольцем в Вооруженные силы Украины.

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Его командир Андрей Клищук говорит, что не понимал сначала, что этот мужчина делает в армии, но впоследствии был приятно удивлен навыками Джалала.

Иногда он знает лучше других украинцев, как нужно сделать.

Теперь мужчина, ранее работавший в охранной фирме, стал и сам командиром и имеет в подчинении 12 человек.

В его доме все по-прежнему медали и чемпионский кубок, а на стене висит карта родного Афганистана.

Эти медали — путь к моему успеху.

Однако изменился сам Джалал. На нем военная форма, а его автомат всегда начеку. На руке у него два флага — первый Украины, а другой — Афганистана. Мужчина смог объединить в своем сердце память о своей истории и новый дом.

Украинский флаг — это флаг моего сердца.

Но, несмотря на это, Джалал все еще скучает по своему первому дому. Мужчина признается, что если бы россияне тогда не пришли в его родную страну, то он уверен — жил ​​бы там и по сей день, а его народ был бы счастливее.

Однако теперь оккупанты снова пришли в его дом, и, несмотря на то, что прошло так много лет, Джалал заметил, что их тактика и захватнические аппетиты совсем не изменились. Поэтому теперь он точно не отступит и будет защищать то, что дорого его сердцу.

В Афганистане я был несовершеннолетним и ребенком вынужден был следовать за родителями. Однако в этот раз я знал, что буду защищать Украину, потому что это мой дом.

Но Джалал не единственный, чью жизнь перевернул приход российских войск на родную землю. История Мамуки Мамулашвили достаточно похожа. Когда оккупанты пришли в Грузию впервые, он тоже был еще ребенком, но ему пришлось обороняться.

Теперь мужчина также стал на защиту Украины и рассказал в интервью об истории собственного Грузинского легиона.

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