Не хотел видеть российский флаг над головой: история афганского беженца, который встал на защиту Украины

Джалал Нури был совсем ребёнком, когда российские войска пришли в его родной Афганистан. Тогда он вынужденно убегал из страны и следовал за родителями.
В поисках дома мужчина переехал жить в Украину, где овладел боевыми искусствами, получал чемпионские кубки и медали и встретил новый приход российских оккупантов.
Я не хотел сдаваться и видеть российский флаг над головой.
Я не хотел сдаваться и видеть российский флаг над головой.
На этот раз все было просто: вместо маленького парня врагу в глаза смотрел 40-летний мужчина, который осознавал, что есть только два пути — обороняться или умереть. И Джалал выбрал первый вариант, отправившись добровольцем в Вооруженные силы Украины.
Его командир Андрей Клищук говорит, что не понимал сначала, что этот мужчина делает в армии, но впоследствии был приятно удивлен навыками Джалала.
Иногда он знает лучше других украинцев, как нужно сделать.
Иногда он знает лучше других украинцев, как нужно сделать.
Теперь мужчина, ранее работавший в охранной фирме, стал и сам командиром и имеет в подчинении 12 человек.
В его доме все по-прежнему медали и чемпионский кубок, а на стене висит карта родного Афганистана.
Эти медали — путь к моему успеху.
Эти медали — путь к моему успеху.
Однако изменился сам Джалал. На нем военная форма, а его автомат всегда начеку. На руке у него два флага — первый Украины, а другой — Афганистана. Мужчина смог объединить в своем сердце память о своей истории и новый дом.
Украинский флаг — это флаг моего сердца.
Украинский флаг — это флаг моего сердца.
Но, несмотря на это, Джалал все еще скучает по своему первому дому. Мужчина признается, что если бы россияне тогда не пришли в его родную страну, то он уверен — жил бы там и по сей день, а его народ был бы счастливее.
Однако теперь оккупанты снова пришли в его дом, и, несмотря на то, что прошло так много лет, Джалал заметил, что их тактика и захватнические аппетиты совсем не изменились. Поэтому теперь он точно не отступит и будет защищать то, что дорого его сердцу.
В Афганистане я был несовершеннолетним и ребенком вынужден был следовать за родителями. Однако в этот раз я знал, что буду защищать Украину, потому что это мой дом.
В Афганистане я был несовершеннолетним и ребенком вынужден был следовать за родителями. Однако в этот раз я знал, что буду защищать Украину, потому что это мой дом.
Но Джалал не единственный, чью жизнь перевернул приход российских войск на родную землю. История Мамуки Мамулашвили достаточно похожа. Когда оккупанты пришли в Грузию впервые, он тоже был еще ребенком, но ему пришлось обороняться.
Теперь мужчина также стал на защиту Украины и рассказал в интервью об истории собственного Грузинского легиона.
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