Рассказы

Не хотел видеть российский флаг над головой: история афганского беженца, который встал на защиту Украины

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 июля 2022, 23:00
Джалал Нурі
Фото: BBC

Больше новостей
Перехоплені розмови російських військових
Убегают с поля боя под прицелом собственных танков. Перехваченные разговоры российских военных
Що робитимуть з будівельними відходами по всій Україні
Цифры разрушений просто колоссальные — что будут делать со строительными отходами?
Щит Европы
Российские танки зашли в Прагу, но в виде металлолома — выставка сожжённой техники РФ
Як перевірятимуть українські курорти
Безопасность отдыхающих превыше всего: как проверят украинские курорты
Смотреть больше

Материалы по теме

Перехоплені розмови російських військових
Убегают с поля боя под прицелом собственных танков. Перехваченные разговоры российских военных
Що робитимуть з будівельними відходами по всій Україні
Цифры разрушений просто колоссальные — что будут делать со строительными отходами?
Щит Европы
Российские танки зашли в Прагу, но в виде металлолома — выставка сожжённой техники РФ
Як перевірятимуть українські курорти
Безопасность отдыхающих превыше всего: как проверят украинские курорты

Видео
0:02:52
Перехоплені розмови російських військових

Убегают с поля боя под прицелом собственных танков. Перехваченные разговоры российских военных
0:06:01
Що робитимуть з будівельними відходами по всій Україні
Цифры разрушений просто колоссальные — что будут делать со строительными отходами?
0:03:15
Щит Европы
Российские танки зашли в Прагу, но в виде металлолома — выставка сожжённой техники РФ
0:03:04
Як перевірятимуть українські курорти
Безопасность отдыхающих превыше всего: как проверят украинские курорты
0:11:46
евакуація
Как эвакуироваться из Запорожья и Херсона: пошаговая инструкция от Верещук
Як отримати громадянство України
Обязательный экзамен по украинскому языку! Как получить гражданство Украины
0:02:03
Часів Яр
Ужасная трагедия в Часовом Яру: под завалами находят тела новых жертв
Богдан Колмаков і Андрій Ковальський
Нация победителей: украинец получил уникальную награду на Всемирных играх-2022
0:04:15
Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
МастерШеф приехал в Ирпень: Эктор Хименес Браво устроил соревнования в Железном городке
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Собирает деньги для ВСУ под открытым небом, ее никто не может победить! Десятилетняя чемпионка мира по шашкам растрогала Притулу до слез.
Больше видео
Мстислав Банік про роботу Дії під час війни та майбутні проекти Мінцифри
Читать дальше
“Хочется, чтобы в будущем все было Дія”. Мстислав Баник о предстоящей работе приложения и реакции мира на проекты Минцифры

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь