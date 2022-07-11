Сегодня победа Украины — это и победа Грузии: Мамука Мамулашвили об истории Грузинского легиона

Многие страны пострадали от российской вооруженной агрессии с момента распада СССР, который Россия со всех сил пытается восстановить. Не один раз подвергалась нападениям со стороны РФ и Грузия. Поэтому народ этой страны не на словах знает, в какой поддержке нуждается страна во время несправедливой войны.

Неудивительно, что и после вторжения российских войск на территорию Украины еще в 2014 году грузины не смогли остаться в стороне и решили помочь украинцам в борьбе за независимость и суверенитет собственного государства.

Мамука Мамулашвили стал инициатором создания и командиром Грузинского национального легиона, который сейчас бок о бок с представителями 32 стран защищает Украину.

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В интервью Украинской правде мужчина рассказал об истории легиона, своих подчиненных, потребностях военных формирований и своем видении победы Украины в войне.

Об основании Грузинского легиона

— В Украину я приехал в 2014 году. И Грузинский легион практически начал существовать с 2014 года. Для нас было принципиально важно помочь Украине, когда мы чувствовали, что начнется война.

В апреле 2014 мы уже были здесь. Мы находились в Луганской области, учили там один из батальонов милиции, насколько я помню, это была Киевщина или Миротворец. Мы практически начали участвовать в боевых действиях сразу после приезда.

О росте Грузинского легиона и пополнении рядов другими национальностями

— Грузинский легион начал больше набирать личный состав после того, как официально вошел в украинскую армию в 2016 году, когда был подписан закон Об интеграции иностранцев в украинскую армию.

Именно мы были первым подразделением, вошедшим в украинскую армию. Вот сразу после подписания контракта к нам уже начали присоединяться ребята из разных стран.

Профессиональные офицеры, первые три человека, присоединились к нам из Соединенных Штатов. Более масштабный уровень личного состава уже начал приходить с 2016 года. Сегодня Грузинский легион — крупнейшее иностранное соединение украинской армии.

Идеей было то, что мы должны показать, сколько стран поддерживает Украину.

Об украинском стандарте ведения войны

— Украинская армия динамично развивалась с 2014 года, и она, я бы сказал, установила свой стандарт боевых действий. Это не “натовский” стандарт, это не американский, европейский стандарт. И я думаю, что после завершения этой войны будет существовать украинский стандарт.

Потому что Украина показала, что свободолюбивые люди могут стать очень опытными за восемь лет войны и иметь свою стратегию боевых действий. Итак, достаточно четко всем видно, что Украина совершила какую-то маленькую революцию.

Украина взяла на себя защиту всех европейских стран и демократических ценностей не только своих, но и всего западного мира. И Запад это хорошо должен понимать, потому что украинцам это стоит жизней.

О необходимости западного вооружения для Украины

— Повторюсь, что нам нужна помощь Запада. Украина сегодня, как во время Второй мировой войны Европа, которая сдерживала агрессора, а сегодня делает это только Украина.

Президент Рузвельт, насколько я помню, сделал заявление в Сенате и попросил его передать Европе “вооружение для демократии”.

Сегодня вот это вооружение для демократии нужно передать Украине. Потому что это одна-единственная страна, которая приняла вызов величайшего террористического варварского государства.

Это стоит жизни десятков тысяч украинцев. И подписанный ленд-лиз должен вовремя дойти до Украины.

Что может считаться победой Украины в этой войне

Единственный вариант завершения войны в Украине — это деоккупация абсолютно всех территорий Украины, деоккупация Крыма и всех оккупированных территорий.

В Грузии также 20% территорий оккупировано Россией. И Грузия сегодня полностью зависит от войны в Украине. От того, как закончится война в Украине.

Я думаю, что каждый гражданин Грузии должен понимать, что его место сегодня в Украине и здесь решается судьба не только Украины. Даже вовсе не только Украины, но и многих европейских стран, стран НАТО и Грузии в частности.

Я очень хочу, чтобы каждый грузин понимал, что сегодня здесь идет борьба и за Грузию, и они должны к этому присоединиться.

Сегодня победа Украины — это и победа Грузии.

Опытный американский военный Брайан Стерн тоже присоединился к борьбе против захватнической армии РФ. Еще недавно он спасал людей в Афганистане, а теперь организовывает сверхсложные операции спасения украинцев. Читай историю воина из США, побывавшего во всех горячих точках мира.