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Я побывал во всех горячих точках мира! Как американский военный организует сверхсложные операции спасения украинцев

Андрей Почтев 19 июня 2022, 21:34
Браян Сткрн: історія американського військовог, що евакуює людей з гарячих точок України

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