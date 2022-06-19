Я побывал во всех горячих точках мира! Как американский военный организует сверхсложные операции спасения украинцев

Брайан Стерн — американский военный с 25-летним опытом и длинным списком успешно проведенных операций в разных уголках мира. За плечами у бывшего офицера разведки еще и недавняя сверхтяжёлая миссия по спасению людей в Афганистане, потому как власть в этой стране захватили талибы.

В сентябре 2021 года Брайан возглавил самую большую частную эвакуацию американцев из Кабула в США. Мужчина первым в новейшей истории поднял частный самолет в воздух над территорией, которую контролировал Талибан.

Сейчас бывший воин устраивает эвакуацию мирных граждан с оккупированных россиянами территорий Украины. Брайану до сих пор сложно определить, где труднее работать: в Южной Азии или в центре Европы.

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Как прибыл в Киев

Брайан Стерн — глава Международной организации спасения PROJECT DYNAMO, возникшей на фоне вывода американских войск из Афганистана и финансируемых на средства благотворительных взносов. Благодаря этим вкладам сейчас удается спасать людей и в Украине.

В Киев американский ветеран приехал буквально за десять дней до начала полномасштабной российской агрессии. Все ради того, чтобы заранее организовать волонтеров и выстроить логистическую сеть, которая будет привлечена для эвакуации гражданских из-под обстрелов с оккупированных территорий.

В том, что война неизбежна, Брайан как офицер разведки в отставке даже не сомневался.

— Я видел, что происходит, — рассказывает Брайан. — Я знал, что война начнется даже несмотря на то, что говорили некоторые политики.

Это как смотреть на шахматную доску. Я понимал, как будут двигаться уже расставленные фигуры, — рассказывает мужчина.

Итак, свою первую спасательную операцию Брайан и его единомышленники совершили через час после того, как утром 24 февраля на Киев упала первая российская ракета.

Волонтеры вывезли в безопасное место целый гражданский автобус. С тех пор PROJECT DYNAMO выполняет эвакуацию ежедневно. Брайан рассказывает, что иногда бывает даже по четыре-пять операций в сутки.

Пять суток под открытым небом

Волонтер и врач-педиатр из Харькова Максим Пожидаев познакомился с Брайаном в первые дни войны в Черновцах, где PROJECT DYNAMO обустроили для переселенцев логистический хаб. С тех пор медик начал сотрудничать с организацией. Говорит, сейчас схема эвакуации людей с захваченных оккупантами территорий уже отработана.

— У нас есть специальные люди, мы их называем кейс-менеджеры. Они получают звонки от желающих выехать на свободную территорию, — объясняет Максим.

— Мы уже наладили канал получения таких звонков. Люди обращаются, рассказывают, где они находятся. Мы их фиксируем в своей базе данных и формируем группы, — рассказывает мужчина.

При необходимости, говорит Максим, приходится находить там транспорт для тех, кто не в состоянии добраться до места, где будет проводиться групповая эвакуация автобусами. Ведь часто это люди с ограниченными возможностями и мамы с маленькими детьми.

— Дальше — у нас есть водители, с которыми мы сотрудничаем, что более или менее знают, как нужно проходить тот или иной маршрут. Где ждать со стороны оккупантов неприятностей и как их избежать, — рассказывает волонтер.

Буквально, каждый такой рейс — сложный, мол, бывают просто экстремальные.

У нас был случай, когда беременная женщина ехала из Херсона и пять дней провела фактически в поле, не имея возможности ни вернуться, ни двинуться на свободную территорию, — говорит Максим.

— Это была очень сложная ситуация, у нее уже была угроза преждевременных родов. Мы были с ней на связи и поддерживали ее психическое состояние… К счастью, все обошлось, — рассказывает медик.

Сравнение спасательных операций

Сравнивая спасательные операции в Афганистане и Украине, Брайан колеблется в определении, где работать тяжелее всего. Ведь всюду есть своя специфика. Мол, покинуть Афганистан по суше фактически невозможно, а в Украине — наоборот. Да и уровень, и характер угроз со стороны врага слишком разный.

Все операции по спасению, неважно где они происходят, примерно похожи, — говорит Брайан.

— Есть человек, который находится там, где не хочет находиться, и есть место, куда его нужно эвакуировать. И как-то тебе нужно это сделать. Самолет, поезд, морское судно или пешком. И все остальное — принципиально разное. К примеру, в Афганистане, где не пересечь границу по суше, потому что тебя сразу пристрелят, нет путей, кроме воздуха.

PROJECT DYNAMO, кстати, первыми решились эвакуировать людей на частном самолете над контролируемой Талибаном территорией. Это было ночью 17 сентября, через месяц после того, как талибы взяли под свой контроль Кабул… В Украине ты не можешь летать, вместо этого есть открытые границы, но и немалая территория, — говорит мужчина.

Кроме того, говорит Брайан, в отличие от талибов, у российских войск есть немало ресурсов: это флот, военно-воздушные силы и ракетные удары, которые осуществляют с территории РФ и Беларуси. А еще на их вооружении саботаж, шпионаж и “другие вещи, которых не было в Афганистане. К примеру, Талибан не может глушить связь, а россияне делают это каждый день”.

Украинцы вдохновляют

С начала полномасштабного вторжения россиян, организация PROJECT DYNAMO спасла около полутора тысяч человек: как украинцев, так и граждан еще десятка стран, оказавшихся в зоне боевых действий или оккупации.

И продолжают это делать в дальнейшем, хотя, признается Брайан, финансирование их деятельности западными благотворителями несколько слабеет, очевидно, из-за утихания остроты любопытства войной в Украине в западном обществе.

Впрочем, бывший американский воин не теряет оптимизма и не скрывает восхищения украинцами, а весьма их сплоченностью перед лицом врага. Говорит, такого он нигде не видел.

— Я побывал во всех горячих точках мира, где идут военные конфликты, — делится эмоциями Брайан. — Я никогда так не вдохновлялся воинами и особенно мирными людьми, которые присоединились к борьбе, как в Украине, — говорит мужчина.

Иногда люди способны на все, чтобы добраться до безопасного места. Ранее мы рассказывали историю Андрея Чумичева, проехавшего 300 км на велосипеде, чтобы убежать от оккупантов.

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