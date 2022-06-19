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Ексклюзив

Я побував в усіх гарячих точках світу! Як американський військовий організовує надскладні операції порятунку українців

Андрій Почтєв 19 Червня 2022, 21:34
Браян Сткрн: історія американського військовог, що евакуює людей з гарячих точок України

Ексклюзиви
повторна евакуація
“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
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