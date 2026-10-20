Рейтинг Трампа впав до 31%: що показало нове опитування у США

Напередодні листопадових виборів до Конгресу США рейтинг американського президента Дональда Трампа помітно впав на тлі невдоволення американців високими цінами на пальне та критики його угоди з Росією щодо експорту дизельного пального. Нині роботу глави Білого дому схвалюють лише 31% американців — це найнижчий показник за обидва його президентські терміни.

Про це свідчать результати опитування Reuters , яке завершилося в понеділок.

Рейтинг Трампа зараз: скільки американців підтримують президента

За даними дослідження, діяльність Дональда Трампа на посаді президента схвалюють близько 31% американців. Порівняно з попереднім опитуванням, проведеним двома тижнями раніше, цей показник зменшився на один відсотковий пункт.

Таким чином, рейтинг Трампа в США опустився до найнижчого рівня за будь-який із двох його президентських термінів. Паралельно погіршилися позиції Республіканської партії напередодні виборів до Конгресу, які заплановані на 3 листопада.

Якщо голосування відбулося б найближчим часом, 47% зареєстрованих виборців віддали б перевагу демократам, тоді як республіканців підтримали б 35%.

Різниця між партіями становить 12 відсоткових пунктів. Це найбільша перевага демократів упродовж нинішнього виборчого циклу. Для порівняння, у попередньому опитуванні вони випереджали республіканців на сім пунктів: 44% проти 37%.

Чому падає рейтинг Трампа в США

Однією з причин невдоволення американців стала економічна ситуація, зокрема зростання цін на пальне. На фінансах домогосподарств позначилися наслідки військової операції проти Ірану, яку Трамп розпочав у лютому разом із союзником США — Ізраїлем.

Згідно з результатами опитування, 68% американців не схвалюють дії президента в економічній сфері. Серед них — 37% респондентів, які називають себе прихильниками Республіканської партії.

Коли учасників дослідження попросили оцінити, яка політична сила краще впоралася б з управлінням економікою, 40% обрали демократів, а 33% — республіканців.

Ці результати свідчать, що невдоволення економічною політикою президента виходить за межі опозиційного електорату й зачіпає частину його власних прихильників.

Хто має перевагу перед виборами до Конгресу США

Окрему увагу в дослідженні приділили настроям виборців залежно від статі. Серед жінок 50% заявили, що проголосували б за кандидатів від Демократичної партії. Республіканців готові підтримати 32%.

Чоловіки також частіше віддавали перевагу демократам, однак розрив між партіями серед них був меншим.

Проміжні вибори до Конгресу мають важливе значення для подальшої політики Білого дому. Втрата республіканцями контролю над Палатою представників або Сенатом може ускладнити просування законодавчих ініціатив Трампа протягом останніх двох років його президентського терміну.

Водночас загальнонаціональні опитування не дають остаточного прогнозу результатів голосування. Контроль над обома палатами залежатиме від результатів виборів у конкретних штатах та округах, де республіканці мають певні структурні переваги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні необхідне щонайменше 60-денне перемир’я.

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