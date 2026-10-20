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Рейтинг Трампа впав до 31%: що показало нове опитування у США

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Жовтня 2026, 14:00 3 хв.
Рейтинг Трампа в США досяг рекордно низького рівня перед виборами до Конгресу
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