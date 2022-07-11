Сьогодні перемога України — це і перемога Грузії: Мамука Мамулашвілі про історію Грузинського легіону

Чимало країн постраждали від російської збройної агресії з моменту розпаду СРСР, який Росія щосили намагається відновити. Не один раз зазнавала нападів з боку РФ і Грузія. Тому народ цієї країни не на словах знає, якої підтримки потребує країна під час несправедливої війни.

Не дивно, що і після вторгнення російських військ на територію України ще у 2014 році грузини не змогли залишитись осторонь та вирішили допомогти українцям у боротьбі за незалежність та суверенітет.

Мамука Мамулашвілі став ініціатором створення та командиром Грузинського національного легіону, який зараз пліч-о-пліч з представниками 32 країн боронять Україну.

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В інтерв’ю Українській правді чоловік розповів про історію легіону, своїх підлеглих, потреби військових формувань та власне бачення перемоги України у війні.

Про заснування Грузинського легіону

— В Україну я приїхав у 2014 році. І Грузинський легіон практично почав існувати з 2014. Для нас було принципово важливо допомогти Україні, коли ми відчували, що почнеться війна.

У квітні 2014 року ми вже були тут. Ми були на Луганщині, навчали там один із батальйонів міліції. Наскільки я пам’ятаю, це була чи Київщина, чи Миротворець. Ми практично почали брати участь у бойових діях одразу після приїзду.

Про зростання Грузинського легіону та поповнення лав іншими національностями

— Грузинський легіон почав більше набирати особовий склад після того, як офіційно увійшов до української армії у 2016 році, коли було підписано закон Про інтеграцію іноземців до української армії.

Саме ми були першим підрозділом, який увійшов до української армії. Ось одразу після підписання контракту до нас уже почали приєднуватись хлопці з різних країн.

Професійні офіцери, перші троє людей, були приєднані до нас зі Сполучених Штатів. Більш масштабний рівень особового складу вже почав приходити з 2016 року. Сьогодні Грузинський легіон — найбільше іноземне з’єднання української армії.

Ідеєю було те, що ми мали показати, скільки країн підтримує Україну.

Про український стандарт ведення війни

— Українська армія динамічно розвивалася з 2014 року, і вона, я сказав би, встановила свій стандарт бойових дій. Це не “натівський” стандарт, це не американський, європейський стандарт. І я думаю, що після завершення цієї війни існуватиме український стандарт.

Тому що Україна показала, що волелюбні люди можуть стати дуже досвідченими за вісім років війни та можуть мати свою стратегію бойових дій. Отже, досить чітко вже всім видно, що Україна зробила якусь маленьку революцію.

Україна взяла на себе функцію захистити всі європейські країни та демократичні цінності не лише свої, а й усього західного світу. І Захід це добре має розуміти, бо українцям це вартує життів.

Про необхідність західного озброєння для України

— Повторюся, що нам потрібна допомога Заходу. Україна сьогодні, як за Другої світової війни Європа, яка стримувала агресора, а сьогодні робить це тільки Україна.

Президент Рузвельт, як я пам’ятаю, зробив заяву в Сенаті та попросив Сенат передати Європі “озброєння для демократії”.

Сьогодні ось це озброєння для демократії треба передати Україні. Тому що це одна-єдина країна, яка прийняла виклик найбільшої терористичної варварської держави.

Це варте життя десятків тисяч українців. І ленд-ліз, який був підписаний, має вчасно дійти до України.

Що може вважатися перемогою України в цій війні

Єдиний варіант завершення війни в Україні — це деокупація абсолютно всіх територій України, деокупація Криму та всіх окупованих територій.

У Грузії також 20% територій окуповано Росією. І Грузія сьогодні повністю залежить від війни в Україні. Від того, як скінчиться війна в Україні.

Я думаю, кожен громадянин Грузії має розуміти, що його місце сьогодні в Україні і тут вирішується доля не лише України. Навіть зовсім не лише України, а багатьох європейських країн, країн НАТО та Грузії зокрема.

Я дуже хочу, щоб кожен грузин розумів, що сьогодні тут триває боротьба і за Грузію, і вони мають до цього приєднатися.

Сьогодні перемога України — це і перемога Грузії.

Досвідчений американський військовий Браян Стерн теж долучився до боротьби проти загарбницької армії РФ. Ще не так давно він рятував людей в Афганістані, а тепер організовує надскладні операції порятунку українців. Читай історію вояка зі США, який побував у всіх гарячих точках світу.

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