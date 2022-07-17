Маршрути українських біженців: які умови у різних країнах Європи

Проблема біженців є однією з найбільших у світі. Цього року вона торкнулася й нашої держави. Кількість біженців з України, які отримали статус тимчасового захисту в країнах Європи, становить 3,407 млн осіб, проте тих, хто покинув країну, майже удвічі більше. Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі — 1 млн 169,5 тис.

Після п’яти місяців роботи благодійні й волонтерські організації, які працюють з українцями, кажуть, що змінюють свій підхід до кризи. Вони очікують, що вона триватиме багато місяців, якщо не років, повідомляє The Guardian.

Тож Вікна вирішили розказати, які нині умови перебування для українських біженців у різних країнах.

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Українські біженці в Польщі

Для перетину кордону бажано мати внутрішній і закордонний паспорт, однак українців пропустять навіть без документів. Власники авто повинні мати зелену карту — страховку для міжнародних поїздок, інакше авто можуть не пропустити.

Важливу інформацію про допомогу у Польщі можна знайти за посиланням на офіційній сторінці польського уряду (українською мовою).

Громадяни України, які прибули після 24 лютого, уже втратили право безкоштовного проїзду територією Польщі потягами та громадським транспортом. На це потрібно зважати.

Утім, вони мають право на працю, безкоштовне медичне лікування та на безкоштовне навчання своїх дітей у школах, дитсадках та ліцеях.

Утім, біженцям у Польщі вже скасували соціальні виплати. З 1 липня 2022 року щоденні виплати у розмірі 40 злотих (приблизно 320 грн) на харчування та проживання зможуть отримувати лише люди з інвалідністю, вагітні жінки та багатодітні родини.

Але в цій країні ввели безкоштовні картки на продукти для українців. Отримати їх можуть тимчасові переселенці з України. Протягом трьох місяців картки поповнюватимуть на 300 злотих (загалом 900 злотих). Але за умови — на одну родину не більш як три картки.

Також у Польщі запровадили нову грошову допомогу. Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe вирішила відкрити програму фінансової допомоги, яка передбачає виплати українським біженцям у розмірі 700 злотих.

В українців у Польщі є доступ до польської медичної системи на тих самих умовах, що й у громадян Польщі, без додаткових страхувань та плати. Україномовна інформаційна лінія для пацієнтів: +48 800190590.

Українець, який отримує статус біженця в Польщі, отримує ідентифікаційний номер PESEL. Українські студенти, які мають цей номер, можуть навчатись у державних університетах безкоштовно (у приватних навчальних закладах безоплатна форма не передбачена загалом), подати заявку на стипендію та на студентський кредит.

Якщо ти потребуєш тимчасового розміщення чи харчування, слід звертатися до приймальних пунктів, які розташовані у прикордонній зоні та у містах Польщі. Вони розміщені на всіх пунктах перетину українсько-польського кордону та вокзалах.

Українські біженці в Молдові

В’їхати в Молдову можна як з біометричним паспортом, так і з будь-яким документом, що посвідчує особу. Без документів можна брати з собою тварин. Прикордонна поліція Молодови дозволяє українським автомобілям в’їзд на підставі електронних документів (у застосунку Дія).

Громадяни України, які в’їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, зокрема з терміном дії, що закінчився, зможуть покинути країну, пред’явивши той же документ.

Таке рішення ухвалила на засіданні 4 травня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови.

У рішенні комісії зазначено, що ці умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати лише один раз.

Щоб отримати будь-яку інформацію щодо виїзду в Молдову, українцям слід звертатись на гарячу лінію з питань міграції: 080001527 або +37322820007. Після того як наші громадяни перетнули кордон, їм надають інформацію та допомогу щодо розселення.

Українці також звільняються від оплати за користування платними дорогами. А клініка MedExpert на всій території Молдови надає безкоштовні медичні діагностичні послуги українським біженцям.

Попри це, Молдова особливо сильно відчуває тиск кризи українських біженців, пишуть в The Guardian. Найбідніша країна Європи прийняла близько 100 000 біженців — це найбільша кількість на душу населення.

Це близько 5% населення країни, де інфляція сягнула 27%. А майже повна залежність Молдови від Росії й Білорусі в питанні газу призвела до паливної кризи.

Також у Молдові є тиск на систему освіти.

— Молдовська система освіти просто не здатна прийняти всіх дітей, — каже Йована Арсенієвіч з балканського офісу МКП. — Тому поки що й у найближчому майбутньому ми покладаємося на систему неформальної очної освіти, яку очолюють українські вчителі з-поміж біженців. Також ми пропонуємо уроки для тих, кому треба надолужити пропущене.

В Молдові також використовують українську систему дистанційної освіти, яка виникла під час пандемії.

Українські біженці в Нідерландах

Біженець з України може перебувати в Нідерландах максимум 180 днів без дозволу на перебування. Громадяни України можуть отримати тимчасовий захист у Нідерландах згідно з Директивою Європейського Союзу про тимчасовий захист. У Нідерландах попіклувалися про те, щоб українці змогли отримати всю інформацію, яка їх цікавить, про перебування у країні на сайті https://www.refugeehelp.nl

Ця платформа пропонує актуальну інформацію та об’єднує пропозиції від влади, неурядових організацій, компаній та приватних осіб. Тут можна знайти актуальну інформацію з усіх питань, які тебе цікавлять. Окремо тут прописано, що робити, якщо ти щойно прибув(-ла) в Нідерланди: де знайти житло, як подати заяву на тимчасовий захист тощо.

У Нідерландах можна подати заявку на отримання постійної або тимчасової гуманітарної візи. Жодна з них не є відкритою для українських громадян, однак українці можуть подаватися на них. Наразі українці можуть також отримати тимчасовий захист, а згодом — можливість подати заявку про надання притулку.

Медичне обслуговування. Якщо у тебе немає медичного страхування, ти маєш право на безкоштовну екстрену медичну допомогу. Поки ти не працевлаштований(-а), тобі не потрібно оформлювати додаткове медичне страхування.

Бюджетні кошти. Допомога не виплачуватиметься під час так званого “періоду вільного перебування”. Однак, відповідно до директиви про тимчасовий захист, у тебе є право на соціальні виплати та фінансову допомогу.

Житло. Наразі українцям доступне житло у спеціальних центрах в муніципальних радах, наприклад, Гронінген, Амстердам, Маастрихт. Це стосується також осіб з дозволом на проживання в Україні (наприклад, осіб, які отримали притулок в Україні, або іноземних студентів).

Також у Нідерландах допомагають українським родинам возз’єднатися.

— Біженці з України мають право на захист (Директива про тимчасовий захист) і, відповідно, також мають право на возз’єднання сім’ї, — пишуть на сайті. А також через Червоний Хрест можна подати запит на пошук людини, якщо втратив(-ла) контакт з членом сім’ї або коханою людиною.

Якщо в тебе виникли додаткові питання, ти можеш звернутися до Ради Нідерландів у справах біженців за номером +31 (0) 20 300 7000.

Українські біженці в Італії

Італія прийняла не так багато біженців з України, близько 120 тис. осіб, і має дуже довгу бюрократію.

Українці в Італії мають право на проживання на рік з мотивів тимчасового захисту, що юридично не є статусом біженця. Цей дозвіл дає право на роботу, а дітям — на навчання у місцевих школах. Також, згідно з програмою тимчасового прихистку, мають право користуватися національною системою охорони здоров’я

Тож українці в Італії можуть отримати рецепти на ліки, записатися на прийом до спеціаліста, лікувати гострі чи хронічні хвороби.

Набагато складніше з документами на проживання та матеріальною допомогою. Дозвіл на проживання можна чекати кілька місяців. На офіційну роботу можуть влаштуватися тільки українці, які отримали документ.

Італія виділила €800 млн на матеріальну допомогу прибулим українцям. Ці виплати розраховані на три місяці, €300 на дорослого і €150 — на дитину на місяць. Отримати їх мають право всі, хто знайшов житло самостійно (у родичів, друзів чи знайомих), а не живе у наданому державою (готелі, шелтері тощо).

Освіта для біженців в Італії

Законодавство Італії передбачає, що всі діти та підлітки, незалежно від їхнього статусу, мають право на освіту та зобов’язані ходити до школи до 16 років. Після отримання заяви про зарахування іноземного громадянина школа запитує документи, аналогічні тим, що вимагаються для італійських дітей.

Особи, які досягли 16-річного віку та мають дійсний дозвіл на перебування, мають право відвідувати державні школи для дорослих на аналогічних умовах, що й громадяни Італії.

Можливості вступу до університетів для шукачів притулку можуть бути різними. Лише кілька університетів наразі дозволяють біженцям пройти повну реєстрацію (наприклад, університети Палермо та Мессіни).

Українські біженці в Німеччині

Німеччина, яка зараз прийняла близько 725 000 біженців (більше за будь-яку іншу країну-несусідку), вже має брак соціального і доступного житла у великих містах. Деякі громади готуються зводити велику кількість модульних будівель для біженців на зразок тих, які збирали минулого літа на заході Німеччини, щоб розмістити людей, які втратили домівки після руйнівних повеней.

Громадяни України, які були вимушені виїхати, мають право в’їжджати до Німеччини без візи. Це правило попередньо діє на території всієї Німеччини до 31 серпня 2022 року.

Якщо ти не маєш наміру працевлаштовуватися й отримувати підтримку, до 31 серпня ти не зобов’язаний(-а) ані реєструватися, ані подавати заяву на отримання дозволу на перебування.

У Центрі прийняття біженців в Тегелі людей розподіляють в різні федеральні землі. Тоді особа вже там зможе зареєструватися й подати заявку на отримання соціальних послуг. Якщо в Берліні в тебе є близькі родичі, існує велика ймовірність того, що ти залишишся в столиці Німеччини.

Якщо ти залишився(-лась) в Берліні, то можеш отримати дозвіл на перебування. Це можна зробити в режимі онлайн.

Після заповнення онлайн-заяви на отримання дозволу на перебування людина може працевлаштовуватися. На особу поширюються всі права й обов’язки німецького трудового права.

Освіта для біженців у Німеччині

Кредит на освіту, який видається на вигідних умовах, отримують переважно німці. Для іноземців доступ до нього обмежений. Але з 1 червня, щоб підтримати молодих українців фінансово, уряд ФРН відкрив для них доступ до державної стипендії-кредиту BAföG. Подати заявку на неї може кожен, хто отримав дозвіл на перебування в Німеччині або попереднє тимчасове посвідчення (Fiktionsbescheinigung).

Питання статусу

Більшість українців, які виїхали за кордон, не хочуть оформляти статус біженця, а натомість подають заяви на тимчасовий захист. Адже якщо людина отримає статус біженця, вона не може покинути країну, в якій його подала, до оформлення документів. Інколи це може зайняти понад шість місяців.

Натомість тимчасовий захист дає право на доступ до житла, послуг з охорони здоров’я, освіти, соціальних виплат, гарантує право на роботу.

Та, на відміну від статусу шукача притулку, тимчасовий захист дозволяє українцям вільно пересуватися в межах ЄС.

Раніше ми розповідали про те, як ходять потяги до Європи, куди можна доїхати з України та скільки коштують квитки.

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