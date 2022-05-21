Біженці у Чехії: українці мріють повернутися додому — кількість людей на кордоні збільшується

“Хай як добре у гостях, а вдома краще”, – кажуть українці. На кордоні з Польщею збільшується кількість наших громадян, що повертаються додому.

Люди втомилися жити на чужині. Часто вони не хочуть адаптуватись, бо не планують залишатись у Європі й лише чекають на звільнення своїх міст. Подібна тенденція спостерігається і серед наших біженців у Чехії.

Наприклад, готель Владимир повністю віддали українцям. У конференцзалі дитяча кімната, де вільні від дистанційного навчання діти грають в евакуацію.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

У готелі мешкає найбільша на півночі Чехії група українських біженців. Жінки, діти та чоловіки за 60 років. Два місяці тому вони заповнили всі 200 номерів та останніми днями готель порожніє, як розповідає директор Віт Коте.

Ми отримуємо фінансову допомогу від уряду і готові працювати для біженців стільки, скільки це буде потрібно.

Біженка з Житомира Олена розповідає, що вони жили біля аеропорту і було дуже неспокійно, але зараз там стало спокійніше, і люди почали повертатись додому.

Працювати, піднімати Україну треба.

Чехія вже прийняла 370 тисяч українських біженців. І хоча Прага переповнена, нас раді прихистити маленькі містечка. Як підрахував чеський уряд, країна здатна прийняти півмільйона біженців. І тут не проти, аби частина людей залишилася.

Нагадаємо, раніше Максим Чмерковський розповів про допомогу біженцям та благодійну організацію.