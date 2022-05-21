Мир

Беженцы в Чехии: украинцы мечтают вернуться домой — количество людей на границе увеличивается

Елена Горячева 21 мая 2022, 16:00

Больше видео
Джо Байден підписав законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів Україні
Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. На что пойдут деньги
0:01:56
Скільки коштує для Росії день війни в Україні
Россиянам ни крохи не останется. Сколько стоит России один день войны?
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
Що таке НАТО
Что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной? Разбираем вместе
Смотреть больше

Последние видео
Війна в Україні 17 травня

Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:50
Як виглядає аптечка бійця
Как выглядит аптечка бойца: военные учатся оказывать к медицинской помощи
0:03:28
Українські біженці в Чехії
Беженцы в Чехии: украинцы мечтают вернуться домой — количество людей на границе увеличивается
Джо Байден підписав законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів Україні
Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. На что пойдут деньги
0:04:43
На Харківщині вдалося знайти понад 60 тіл вбитих російських армійців
Идентифицировать почти невозможно: в Харьковской области удалось найти более 60 тел убитых российских армейцев
Олена Зеленська інтерв'ю 21 травня 2022
Украинская женщина и ее роль на войне — Елена Зеленская об украинках, их поддержке и оплате труда
0:00:26
Обстріл на Рівненщині
Обстрел на Ровенской области: россияне нанесли удар по военному объекту
0:02:35
Ситуація в Запорізькій області 21.05.2022
Митинг пожарных в Энергодаре и гуманитарный кризис в Мелитополе — как живет Запорожская область сегодня
0:03:19
Харьков и область. Ситуация сейчас
Если сатана существует, то это командование русской армии: ситуация в Харьковской области
0:02:07
Белогоровка Луганская область
Одна из самых больших побед украинской армии — Белогоровка. Почему туда так тянет оккупантов?
Больше видео
Як виглядає аптечка бійця
Читать дальше
Как выглядит аптечка бойца: военные учатся оказывать к медицинской помощи
Джо Байден підписав законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів Україні
Читать дальше
Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. На что пойдут деньги

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь