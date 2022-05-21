Беженцы в Чехии: украинцы мечтают вернуться домой — количество людей на границе увеличивается

“Пусть хорошо в гостях, а дома лучше”, — говорят украинцы. На границе с Польшей увеличивается количество наших возвращающихся домой.

Люди устали жить на чужбине. Часто они не хотят адаптироваться, потому что не планируют оставаться в Европе и только ждут освобождения своих городов. Подобная тенденция наблюдается среди наших беженцев в Чехии.

К примеру, гостиницу Владимир полностью отдали украинцам. В конференцзале детская комната, где свободные от дистанционного обучения дети играют в эвакуацию.

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В отеле проживает самая большая на севере Чехии группа украинских беженцев. Женщины, дети и мужчины за 60 лет. Два месяца назад они заполнили все 200 номеров и последние дни отель пустеет, как рассказывает директор Вит Коте.

Мы получаем финансовую помощь от правительства и готовы работать для беженцев столько, сколько это потребуется.

Беженка из Житомира Елена рассказывает, что они жили возле аэропорта и были очень беспокойны, но сейчас там стало спокойнее, и люди начали возвращаться домой.

Работать, поднимать Украину нужно.

Чехия уже приняла 370 тысяч украинских беженцев. И хотя Прага переполнена, нас рады приютить маленькие городки. Как подсчитало чешское правительство, страна способна принять полмиллиона беженцев. И здесь не против, чтобы часть людей осталась.

Напомним, ранее Максим Чмерковский рассказал о помощи беженцам и благотворительной организации.