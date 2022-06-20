Рекордна кількість переміщених у світі! Цьогоріч Всесвітній день біженців торкнувся й України

Не так давно Україна сама приймала біженців з різних країн. Зазвичай це були люди з Афганістану, Сирії, Іраку тощо. 2014 року наша країна вперше зіткнулася з проблемою внутрішньо переміщених осіб. Станом на березень 2015 року загальна кількість осіб, що покинули свої домівки внаслідок війни на Донбасі, становила майже 2 млн осіб.

Нині український народ не за чутками знає, що таке бути біженцем. Адже з 24 лютого 2022 року станом на 11 травня з України виїхало понад 6 млн осіб. Найбільше українців знайшли прихисток у Польщі, Румунії, Угорщині, Чехії та інших сусідніх країнах.

20 червня відзначають Всесвітній день біженців. Тож Вікна вирішили розповісти тобі про цей день та ситуацію з біженцями у світі. Зауважимо, що проблема біженців є однією з найбільших у світі. Адже через збройні конфлікти, природні катаклізми та загрози життю люди шукають безпеки в інших країнах.

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Що таке Всесвітній день біженців

Всесвітній день біженців — це міжнародний день, призначений Організацією Об’єднаних Націй на честь біженців по всьому світу. Цього дня визнають та вшановують силу та мужність людей, які були змушені покинути рідну країну.

Всесвітній день біженців висвітлює їхні права та потреби, а також захищає їх. Це своєрідне нагадування, що біженці — такі самі люди, як і інші громадяни певної країни. Цього дня у всьому світі проводиться багато заходів, які привертають увагу до проблеми біженців у світі та закликають людей їх підтримувати.

Історія Всесвітнього дня біженців

Раніше 20 червня відзначався День африканських біженців. Проте у 2001 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно схвалила спеціальну резолюцію, яка висловлювала солідарність з Африкою.

На той час у країні вже була велика кількість біженців, значна частина яких перебувала в зоні афганського конфлікту та на Балканах.

Тож згідно зі схваленою резолюцією Генеральна Асамблея відзначила 50-річчя Конвенції про статус біженців (1951 року). Відповідно, Організація африканської єдності погодилася, щоб Всесвітній день біженців відзначався одночасно з Днем африканських біженців.

Також у 1950 році було створене Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Хто такий біженець

Згідно зі статтею 1 Закону України Про біженців, під терміном “біженець” розуміється особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності тощо перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни.

Надання статусу “біженець” має відповідні юридичні наслідки. Зобов’язання держави щодо допомоги біженцям і їх захисту закріплені, зокрема, Конвенцією ООН та визначені Законом України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Цей закон регламентує процедуру отримання статусу біженця в Україні й визначає сам статус.

Завдяки наявності цього статусу біженці можуть отримувати певну допомогу від держави, що його надала, а саме: грошові виплати й пенсії, отримання освіти, охорона здоров’я, відправлення релігійних культів, судовий захист тощо.

Проте коли людина подає заяву для отримання статусу біженця, вона не має права покидати країну, в якій її подала, протягом усього часу розгляду. Це може тривати до шести місяців і навіть більше. Крім того, отримати роботу можна буде тільки після отримання статусу.

Скільки біженців у світі

17 червня 2022 року UNICEF опублікували звіт, у якому сказано, що кількість дітей-біженців у світі на кінець 2021 року становила 36,5 млн.

— Ці цифри не включають дітей, які були переміщені внаслідок кліматичних та екологічних потрясінь чи катастроф, а також дітей, які були переміщені у 2022 році, зокрема внаслідок війни в Україні, — сказано у звіті.

За даними UNICEF, за останнє десятиліття кількість біженців у світі зросла більш ніж удвічі, а діти становлять майже половину загальної кількості.

Більш як третина дітей — переміщених осіб живуть у країнах Африки на південь від Сахари (3,9 млн, або 3%), чверть — у Європі та Центральній Азії (2,6 млн, або 25%) і 13% (1,4 млн) на Близькому Сході та у Північній Африці.

Оскільки кількість дітей — переміщених осіб і дітей-біженців досягає рекордно високого рівня, доступ до необхідної підтримки та послуг, як-от охорона здоров’я, освіта та захист, стає недостатнім, — заявили в UNICEF.

Загальна кількість біженців у світі нараз становить понад 100 млн осіб.

— Сто мільйонів — це різка цифра, яка є тривожною. Це рекорд, який ніколи не слід було встановлювати, — сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

— Це має слугувати тривожним дзвінком для розв’язання та запобігання руйнівним конфліктам, припинення переслідувань та усунення основних причин, які змушують невинних людей залишати свої домівки, — наголосив Гранді.

Хто з зірок допомагає біженцям

Нещодавно до України приїхав голлівудський актор та режисер Бен Стіллер, а напередодні він відвідав українських біженців у Польщі.

Актор, що відомий за ролями у фільмах Зразковий самець, Ніч у музеї, Знайомство з батьками та Дюплекс, є послом доброї волі ООН.

Протягом останніх шести років увесь свій вільний час присвячує питанням волонтерства та допомоги біженцям у всьому світі. Раніше Бен Стіллер відвідував Йорданію, Гватемалу та Ліван.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі також є послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Свою благодійну діяльність актриса розпочала ще у 2001 році після знімання фільму Лара Крофт — розкрадачка гробниць у Камбоджі. Того ж року актриса вперше відвідала табір біженців у Пакистані.

Анджеліна Джолі допомагає розв’язувати питання біженців у понад 20 країнах світу, серед яких Пакистан, Камбоджа, Намібія, Еквадор, Кенія, Сирія, Ірак і багато інших.

Актриса з першого дня повномасштабної війни в Україні підтримує наших громадян та допомагає їм. А також Джолі приїздила до Львова, щоб поспілкуватися з людьми, що постраждали від війни.

Відомий британський футболіст Девід Бекхем також є послом доброї волі з 2005 року. Спортсмен активно підтримує благодійну організацію Help for Heroes, спрямовану на допомогу пораненим військовослужбовцям, які повертаються з Іраку й Афганістану.

Актор співпрацює з UNICEF, тож дозволив на своїй сторінці в Instagram, яка має аудиторію понад 74 млн підписників, продемонструвати, як українські лікарі рятують життя новонароджених під час війни. У такий спосіб вдалося привернути увагу до війни в Україні та проінформувати людей про справжній стан речей.

Фільми, присвячені біженцям

Капернаум (Capernaum, 2018)

Звісно, ти не збираєшся позиватися на власних батьків за те, що вони дали тобі життя, чи не так? Але саме так вчинив 12-річний Зейн із Сирії у фільмі Капернаум, який був номінований на Оскар у 2019 році.

У фільмі брали участь актори-аматори. Людей знайшли під час вуличного кастингу в Бейруті. Фільм суттєво вплинув на життя родини Зейна. За допомогою УВКБ ООН їм надали притулок у Норвегії.

До речі, Бен Стіллер був присутній на показі фільму Капернаум у Нью-Йорку.

Людський потік (Human flow, 2017)

Документальний фільм, відзнятий у 23 країнах режисером Аєм Вейвеєм, зображає реальність “кризи біженців” у сучасному світі. Фільм зосереджується на країнах, які особливо постраждали від найбільшої кількості біженців: Греція, Туреччина, Франція, Німеччина, Йорданія, Кенія, Ірак.

Віддалений гавкіт собак ( The Distant Barking of Dogs) (2017)

Документальний фільм про Донбас, що був номінований на Еммі 2020 у категорії Видатний документальний фільм про поточні справи. Події на Сході України під час війни були описані у фільмі режисера Саймона Леренга Вілмонта.

Ця кінострічка показує життя десятирічного українського хлопчика Олега протягом року. Олег живе з бабусею Олександрою в маленькому селі Гнутове. Вони не мають куди їхати, тому залишаються й спостерігають, як інші покидають село. Очима Олега фільм показує, що означає дорослішання у зоні війни.

Раніше ми розповідали, скільки українців виїхали за кордон через війну та яку демографічну кризу це спричинило.

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