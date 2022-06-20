Світ

Рекордна кількість переміщених у світі! Цьогоріч Всесвітній день біженців торкнувся й України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Червня 2022, 11:00
Всесвітній день біженців

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