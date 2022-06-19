Шоу-біз

Приїхав підтримати українців! Бен Стіллер прибув до Львова

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Червня 2022, 13:30
Бен Стіллер прибув до Львова
Фото: Instagram

Більше новин
Інтерв'ю Григорія та Христини Решетніків до Дня батька 2022
Ми сповідуємо сімейні цінності, бо виросли в люблячих родинах — інтерв’ю Решетніків до Дня батька
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України
Пляжний сезон в Україні 2022 - чому небезпечно купатись у водоймах
Стій, купатись заборонено! ДСНС розповіло, чим небезпечні водойми у всій Україні
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Інтерв'ю Григорія та Христини Решетніків до Дня батька 2022
Ми сповідуємо сімейні цінності, бо виросли в люблячих родинах — інтерв’ю Решетніків до Дня батька
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України
Пляжний сезон в Україні 2022 - чому небезпечно купатись у водоймах
Стій, купатись заборонено! ДСНС розповіло, чим небезпечні водойми у всій Україні
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати

Відео
0:05:30
Пляжний сезон в Україні 2022 - чому небезпечно купатись у водоймах

Стій, купатись заборонено! ДСНС розповіло, чим небезпечні водойми у всій Україні
Ситуація в Маріуполі 19.06.22 - доповідь ООН щодо порушення прав людей
Найсмертельніше місце в Україні! ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Маріуполі
Вибухи на Київщині та Дніпропетровщині 19 червня
Вибухи на Київщині, Дніпропетровщині та в Харкові — що відомо станом на ранок
0:09:33
Пенсійні виплати під час війни
Виплати пенсій під час війни: як українським біженцям отримати виплати за кордоном
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 червня
0:02:58
Перехоплені розмови російських військових 22.04.22
Командири тікають, як щури з поля бою – перехоплення СБУ розмов окупантів
0:12:25
Що відомо про холеру у Маріуполі
Маріуполь потерпає через відсутність води: Кузін розповів про поширення холери в окупованому місті
0:03:48
Апостолове обстріл
Розстрілюють з окупованого Херсона: росіяни гатять по прифронтовому місту Апостолове
0:03:58
Військові навчання в Бучі
БУЧА: підготовка до зустрічі з ворогом у самому розпалі – як готують роту добровольців
0:06:16
9-річний Святослав продав свої іграшки аби допомогти ЗСУ
Волонтерять навіть діти! 9-річний Святослав розповів, як продає іграшки, щоб підтримати ЗСУ
Більше відео
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Читати далі
Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України
Рецепт налисників від Володимира Ярославського
Читати далі
Секретна начинка! Рецепт неперевершених млинців від Володимира Ярославського

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь