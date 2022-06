Приїхав підтримати українців! Бен Стіллер прибув до Львова

Дедалі більше знаменитостей привертають увагу до війни в Україні. Голлівудські актори, співаки та інші інфлюенсери висловлюють слова підтримки та збирають кошти на допомогу біженцям.

Сьогодні, 19 червня, до Львова приїхав голлівудський актор Бен Стіллер. Його помітили на центральній площі міста біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Напередодні актор був у сусідній Польщі. Стіллер приїхав підтримати українських біженців в цій країні та розповісти про них іншим.

— Я щойно прибув до Польщі разом з ООН, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством в Україні, — повідомив актор на своїй сторінці в Instagram.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU