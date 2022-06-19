Приїхав підтримати українців! Бен Стіллер прибув до Львова

Дедалі більше знаменитостей привертають увагу до війни в Україні. Голлівудські актори, співаки та інші інфлюенсери висловлюють слова підтримки та збирають кошти на допомогу біженцям.

Сьогодні, 19 червня, до Львова приїхав голлівудський актор Бен Стіллер. Його помітили на центральній площі міста біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Напередодні актор був у сусідній Польщі. Стіллер приїхав підтримати українських біженців в цій країні та розповісти про них іншим.

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— Я щойно прибув до Польщі разом з ООН, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством в Україні, — повідомив актор на своїй сторінці в Instagram.

Я тут, щоб вчитися, ділитися історіями, які ілюструють вплив війни на людину, і посилювати заклики до солідарності.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU — Ben Stiller (@BenStiller) June 19, 2022

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Він наголосив на тому, що кожен має право шукати безпеки та закликав підтримати українських біженців.

Чим відомий Бен Стіллер

Актор відомий своїми комедійними ролями у фільмах Зразковий самець, Ніч у музеї, Знайомство з батьками та Дюплекс. Також Стіллер є режисером та виконавчим продюсером багатьох голлівудських кінострічок, зокрема Грім у тропіках та Руїни.

Актор також є послом доброї волі ООН. Протягом останніх шести років увесь свій вільний час присвячує питанням волонтерства та допомоги біженцям у всьому світі. Раніше Бен Стіллер відвідував Йорданію, Гватемалу та Ліван.

Актор вважає, що важливою є не тільки допомога біженцям, а й уміння слухати їхні історії та передавати їх іншим. Адже це дозволяє доносити людям по всьому світу проблеми людей, що змушені були покинути свою країну.

Раніше до Львова приїздила Анджеліна Джолі. Акторка з першого дня війни підтримує Україну та її громадян, а також допомагає онкохворим дітям, які поїхали на лікування за кордон.

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