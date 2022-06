Приехал поддержать украинцев! Бен Стиллер приехал во Львов

Все большее число знаменитостей привлекают внимание к войне в Украине. Голливудские актеры, певцы и другие инфлюэнсеры выражают слова поддержки и собирают средства в помощь беженцам.

Сегодня, 19 июня, во Львов приехал голливудский актер Бен Стиллер. Он был замечен на центральной площади города возле памятника Тарасу Шевченко.

Накануне актер был в соседней Польше. Стиллер приехал поддержать украинских беженцев в этой стране и рассказать о них другим.

— Я только что прибыл в Польшу вместе с ООН, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием в Украине, — сообщил актер на своей странице в Instagram.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU