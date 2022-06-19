Приехал поддержать украинцев! Бен Стиллер приехал во Львов

Все большее число знаменитостей привлекают внимание к войне в Украине. Голливудские актеры, певцы и другие инфлюэнсеры выражают слова поддержки и собирают средства в помощь беженцам.
Сегодня, 19 июня, во Львов приехал голливудский актер Бен Стиллер. Он был замечен на центральной площади города возле памятника Тарасу Шевченко.
Накануне актер был в соседней Польше. Стиллер приехал поддержать украинских беженцев в этой стране и рассказать о них другим.
— Я только что прибыл в Польшу вместе с ООН, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием в Украине, — сообщил актер на своей странице в Instagram.
Я здесь, чтобы учиться, делиться историями, иллюстрирующими влияние войны на человека, и усиливать призывы к солидарности.
Я здесь, чтобы учиться, делиться историями, иллюстрирующими влияние войны на человека, и усиливать призывы к солидарности.
At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU— Ben Stiller (@BenStiller) June 19, 2022
At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU
Стиллер отметил, что каждый имеет право искать безопасность. Он также призвал поддержать украинских беженцев.
Актер известен своими комедийными ролями в фильмах Образцовый самец, Ночь в музее, Знакомство с родителями и Дюплекс. Стиллер также является режиссером и исполнительным продюсером многих голливудских кинолент, в частности Гром в тропиках и Руины.
Актер также является послом доброй воли ООН. В течении последних шести лет все свое свободное время он посвящает вопросам волонтерства и помощи беженцам во всем мире. Ранее Бен Стиллер посещал Иорданию, Гватемалу и Ливан.
Актер считает, что важна не только помощь беженцам, но и умение слушать их истории и передавать другим. Это позволяет доносить людям во всем мире проблемы тех, кто вынужден покинуть свою страну.
Раньше во Львов приезжала Анджелина Джоли. Актриса с первого дня войны поддерживает Украину и ее граждан, а также помогает онкобольным детям, которые отправились на лечение за границу.
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