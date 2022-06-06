Притулив український прапор до серця. Imagine Dragons підтримали Україну

Американський гурт Imagine Dragons підтримує Україну. Його учасники виявили солідарність з Україною, піднявши на сцені український прапор під час концерту в Празі.

5 червня під час свого виступу в чеській столиці соліст гурту Ден Рейнольдс заспівав пісню Walking the Wire та підняв на сцену український прапор, який йому передала українка, що виїхала з Харкова, району північної Салтівки.

Рейнольдс міцно тримав символ української боротьби, притискав до грудей, а потім підняв високо над головою.

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“Я візьму тебе за руку, коли загримить грім. І я триматиму тебе міцно, я не зійду зі шляху. Я обіцяю тобі, що ми впораємося з тим, що трапиться. Ми йдемо по натягнутому канату”, — йдеться в пісні Walking the Wire.

Гурт Imagine Dragons після початку повномасштабної війни підтримав Україну та скасував концерти у РФ, а також взяв участь у благодійному марафоні Save Ukraine.

— Ми вас любимо, ми думаємо про вас, деякі з наших улюблених виступів за всю кар’єру були саме в Україні. Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо, — промовив лідер гурту під час марафону Save Ukraine.

Дедалі більше світових зірок під час концертів та публічних заходів висловлюють підтримку Україні. Синьо-жовтий прапор підіймала Біллі Айліш під час свого концерту та навіть Тілль Ліндеманн із Rammstein.