Дякую за твою силу: Біллі Айліш поцілувала прапор України

Під час виступу в місті Бонн у Німеччині американська співачка Біллі Айліш поцілувала український прапор. Про це у своєму Instagram розповіла її українська колега Jerry Heil, бо саме вона передала прапор Айліш.

Поцілувала український прапор

Jerry Heil відвідала концерт як глядачка. Вона зізналась, що передати прапор було непросто.

Щоб передати прапор Біллі Айліш зі своєї фан-зони, співачка перейшла в першу та підійшла ближче до сцени. Потім український прапор допоміг перекинути на сцену чоловік, який стояв під нею.

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На прапорі Jerry Heil написала: “Дякую за твою силу”.

Звісно, ніхто не горів бажанням поступатися місцем. Мені довелося казати, що я з місією і повинна передати їй прапор. І так кожній людині, яка стояла переді мною на шляху до сцени, — розповіла співачка.

Раніше Біллі Айліш також підтримувала Україну.

Після того, як Айліш узяла прапор, вона поцілувала його, а потім виконала пісню Happier Than Ever.

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