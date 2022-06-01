Людей із літерою Z я просто закреслюю: Макаревич про злочини росіян та пропагандистську машину

Російський музикант Андрій Макаревич в інтерв’ю Настоящему времени заявив, що викреслює зі свого життя тих людей, які підтримують війну Росії проти України. Раніше співак звертався до росіян та закликав їх не вірити казкам та порожнім обіцянкам.

Як бореться з російською пропагандою

Андрій Макаревич розповів, що не читає жодних російських новин, бо там купа брехні. Також він був змушений закрити коментарі під постами у Facebook.

Поки не було воєнних дій, доки не гинули люди, я абсолютно припускав, що можуть бути різні погляди на ті самі речі.

— Але коли це все раптом переросло у війну, а хтось кричить: “Так і треба!”, — ось цю людину я закреслюю просто.

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Макаревич розповів, що припинив спілкування з найкращим другом дитинства, бо той писав літеру Z та підтримував режим Путіна.

Про колег, що дають концерти на підтримку війни в Україні, каже так:

Навіщо мені їх розуміти? Мені не цікаво їх аналізувати.

Пропагандистська машина часів Празької весни

Ситуацію з поляризацією у російському суспільстві Андрій Макаревич порівняв з подіями Празької весни.

Коли до Праги танки входили, схожа ситуація була. Я був, щоправда, ще молодий і не міг усебічно все оцінити, але, гадаю, було багато схожого. Сьогодні гірше набагато.

— Те, що відбувається зараз в Україні, набагато гірше ніж те, що було в Празі, за масштабами лиха.

Про злочини російських окупантів висловився так:

З одного боку, він (ред. — солдат) давав присягу, з іншого боку, виконувати злочинні накази солдат не повинен. І це я розумію. Тому це все на совісті цих людей. Це їхнє рішення.

Зараз співак перебуває в Ізраїлі. Про своє повернення в Росію навіть не думає. Макаревич сказав, що чекає розвитку подій, на які самостійно вплинути не може.

Раніше ми розповідали, що думає про війну Росії проти України Лія Ахеджакова.