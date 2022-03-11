Зараз у Росії битва телевізора з холодильником — Акунін про настрої росіян та оточення Путіна

Із самого початку кривавої війни в Україні весь світ питає, хто або що може зупинити жорстокого диктатора Путіна.

Відомий російський письменник Борис Акунін розповів, що думає з цього приводу, а також які настрої в російському суспільстві та оточенні Путіна.

— Хто або що може зупинити Путіна?

— По-перше, його вже зупинила мужність та стійкість українського народу. Український народ викликає повагу та захоплення у всьому світі.

По-друге, несподівану солідарність виявили країни Заходу, чого особисто я від них не очікував, бо досі вони допомагали Україні зовсім недостатньо.

По-третє, головну небезпеку для Володимира Путіна становить сама Росія, бо він має боятися власного оточення.

Тепер очевидно, що Російська Федерація увійшла до останнього розділу свого існування. У диктатурі немає виборів, тому влада буде змінена насильницьким шляхом.

Я вважаю, що Путін 24 лютого дуже скоротив свій термін перебування при владі.

— Які громадські настрої в Росії?

— Я вже дуже давно не живу в Росії. Я виїхав з Росії у 2014 році, коли захопили Крим і розпочали криваву драму на Донбасі.

Я бачу, що в Росії зараз серйозний воєнний протест. У російських містах було заарештовано понад 12 тисяч людей, попри те, що зараз вийти на вулицю в Росії страшно.

Крім того, мені всі ці дні пишуть люди з усього світу. За ці роки дуже виросла російська діаспора. Люди живуть за кордоном, спостерігають за тим, що відбувається, та хочуть допомагати.

Балетмейстер Михайло Баришников, який живе в США, вчений Сергій Гурієв — у Франції і я — у Великій Британії випустили звернення до людей російської культури всього світу — вистачить слів, нумо діяти. Ми не можемо змінити ситуацію в Росії, але можемо допомогти.

Нумо збирати гроші для тих, хто найбільше цього потребує. Мільйони людей втратили дім і перебувають у дуже тяжких умовах.

Зберімося разом, тому що ми маємо показати насамперед самим собі, що Росія — це не Путін. Є інша нормальна Росія. Зрештою, впоратися з цим диктатором може лише російський народ.

— Чи здатне оточення Путіна змінити владу?

— В оточенні Путіна яскравих особистостей немає, бо цей диктатор не терпить довкола себе нікого, хто може його затьмарити.

А оскільки сяє він не яскраво, то навколо нього зовсім тьмяні люди. Але вони зберігають йому вірність доти, доки не запахне смаженим.

Усі вони дуже заможні люди. Вони заховали дуже великі гроші в офшорах. Коли оточення відчує, що справа добігає кінця, Путіну треба буде боятися його ще більше, ніж власного народу.

— За даними деяких досліджень, 70% росіян підтримують те, що зараз відбувається в Україні. Чи можуть росіяни бути перешкодою до зміни влади?

— Я думаю, що ні. Я жив у Радянському Союзі і пам’ятаю часи, коли 99% населення було обдурене телевізором. Наразі триває битва телевізора з холодильником.

Через економічні санкції життя людей погіршуватиметься з кожним днем. Коли життя погіршується, люди починають цікавитися політикою.

Усі ці роки я був проти санкцій, бо вважаю, що вони мають сенс лише в тому разі, якщо завдають по-справжньому важкого удару по економіці.

А якщо це просто демонстрація чогось, то це як комарине дзижчання: нічого не досягає, а лише дратує. Ось зараз повні санкції, які подіяли.

Росія — дуже дивна країна, в певному сенсі схожа на Китай. У Москві концентрація середнього класу набагато вища, ніж загалом по країні.

У будь-якій надцентралізованій державі всі політичні зміни відбуваються у столиці. Так у російській історії було завжди. Будь-яке російське правління — це заручник московського населення.

Тому думаю, що настрій столичного населення, яке й раніше не особливо підтримувало Путіна, визначатиме ситуацію.

Раніше російський музикант, телеведучий та лідер гурту Машина часу Андрій Макаревич заспівав пісню про війну в Україні.