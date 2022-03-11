Сейчас в России битва телевизора с холодильником — Акунин о настроениях россиян и окружении Путина

С начала кровавой войны в Украине весь мир спрашивает, кто или что может остановить жестокого диктатора Путина.
Известный русский писатель Борис Акунин рассказал, что думает на этот счет, а также какие настроения в российском обществе и окружении Путина.
— Во-первых, его уже остановило мужество и стойкость украинского народа. Украинский народ вызывает уважение и восхищение во всем мире.
Во-вторых, неожиданную солидарность проявили страны Запада, чего я лично от них не ожидал, потому что до сих пор они помогали Украине совсем недостаточно.
В-третьих, главную опасность для Владимира Путина несет сама Россия, потому что он должен бояться собственного окружения.
Теперь очевидно, что Российская Федерация вошла в последний раздел своего существования. В диктатуре нет выборов, поэтому власть будет изменена насильственным путем.
Теперь очевидно, что Российская Федерация вошла в последний раздел своего существования. В диктатуре нет выборов, поэтому власть будет изменена насильственным путем.
Я считаю, что Путин 24 февраля очень сократил свой срок пребывания у власти.
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— Я уже очень давно не живу в России. Я уехал из России в 2014 году, когда захватили Крым и начали кровавую драму в Донбассе.
Я вижу, что в России сейчас серьезный военный протест. В российских городах было арестовано более 12 тысяч человек, несмотря на то, что сейчас выйти на улицу в России страшно.
Я вижу, что в России сейчас серьезный военный протест. В российских городах было арестовано более 12 тысяч человек, несмотря на то, что сейчас выйти на улицу в России страшно.
Кроме того, все эти дни мне пишут люди со всего мира. За эти годы очень выросла российская диаспора. Люди живут за границей, наблюдают за происходящим и хотят помогать.
Балетмейстер Михаил Барышников, живущий в США, ученый Сергей Гуриев — во Франции и я — в Великобритании выпустили обращение к людям русской культуры всего мира — хватит слов, давайте действовать. Мы не можем изменить ситуацию в России, но можем помочь.
Давайте собирать деньги для тех, кто больше всего в этом нуждается. Миллионы людей потеряли дом и находятся в очень тяжелых условиях.
Давайте соберемся вместе, потому что мы должны показать, прежде всего, самим себе, что Россия — это не Путин. Есть другая нормальная Россия. В конце концов, справиться с этим диктатором может только русский народ.
— В окружении Путина ярких личностей нет, потому что этот диктатор не терпит вокруг себя никого, кто может его омрачить.
А поскольку сияет он не ярко, то вокруг него совсем тусклые люди. Но они сохраняют ему верность, пока не запахнет жареным.
Все они очень богатые люди. Они спрятали очень большие деньги в оффшорах. Когда окружение почувствует, что дело подходит к концу, Путину нужно будет бояться его еще больше, чем собственного народа.
Все они очень богатые люди. Они спрятали очень большие деньги в оффшорах. Когда окружение почувствует, что дело подходит к концу, Путину нужно будет бояться его еще больше, чем собственного народа.
— Я думаю, что нет. Я жил в Советском Союзе и помню времена, когда 99% населения были обмануты телевизором. Сейчас идет битва телевизора с холодильником.
Из-за экономических санкций жизнь людей будет ухудшаться с каждым днем. Когда жизнь ухудшается, люди начинают интересоваться политикой.
Из-за экономических санкций жизнь людей будет ухудшаться с каждым днем. Когда жизнь ухудшается, люди начинают интересоваться политикой.
Все эти годы я был против санкций, потому что считаю, что они имеют смысл только в том случае, если наносят по-настоящему тяжелый удар по экономике.
А если это просто демонстрация чего-то, то это как комариное жужжание: никакого толку, только раздражает. Вот сейчас полные санкции, которые подействовали.
Россия — очень странная страна, в определенном смысле похожая на Китай. В Москве концентрация среднего класса намного выше, чем в целом по стране.
В любом сверхцентрализованном государстве все политические перемены происходят в столице. Так в русской истории было всегда. Любое российское правление — это заложник московского населения.
В любом сверхцентрализованном государстве все политические перемены происходят в столице. Так в русской истории было всегда. Любое российское правление — это заложник московского населения.
Поэтому думаю, что настроение столичного населения, которое и раньше не особо поддерживало Путина, будет определять ситуацию.
Ранее российский музыкант, телеведущий и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич спел песню о войне в Украине.