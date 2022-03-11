Интервью

Сейчас в России битва телевизора с холодильником — Акунин о настроениях россиян и окружении Путина

Елена Яковлева, редактор сайта 11 марта 2022, 10:10
Інтерв'ю Бориса Акуніна про війну в Україні
Фото: Instagram

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