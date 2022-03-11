Сейчас в России битва телевизора с холодильником — Акунин о настроениях россиян и окружении Путина

С начала кровавой войны в Украине весь мир спрашивает, кто или что может остановить жестокого диктатора Путина.

Известный русский писатель Борис Акунин рассказал, что думает на этот счет, а также какие настроения в российском обществе и окружении Путина.

— Кто или что может остановить Путина?

— Во-первых, его уже остановило мужество и стойкость украинского народа. Украинский народ вызывает уважение и восхищение во всем мире.

Во-вторых, неожиданную солидарность проявили страны Запада, чего я лично от них не ожидал, потому что до сих пор они помогали Украине совсем недостаточно.

В-третьих, главную опасность для Владимира Путина несет сама Россия, потому что он должен бояться собственного окружения.

Теперь очевидно, что Российская Федерация вошла в последний раздел своего существования. В диктатуре нет выборов, поэтому власть будет изменена насильственным путем.

Я считаю, что Путин 24 февраля очень сократил свой срок пребывания у власти.

— Какие общественные настроения в России?

— Я уже очень давно не живу в России. Я уехал из России в 2014 году, когда захватили Крым и начали кровавую драму в Донбассе.

Я вижу, что в России сейчас серьезный военный протест. В российских городах было арестовано более 12 тысяч человек, несмотря на то, что сейчас выйти на улицу в России страшно.

Кроме того, все эти дни мне пишут люди со всего мира. За эти годы очень выросла российская диаспора. Люди живут за границей, наблюдают за происходящим и хотят помогать.

Балетмейстер Михаил Барышников, живущий в США, ученый Сергей Гуриев — во Франции и я — в Великобритании выпустили обращение к людям русской культуры всего мира — хватит слов, давайте действовать. Мы не можем изменить ситуацию в России, но можем помочь.

Давайте собирать деньги для тех, кто больше всего в этом нуждается. Миллионы людей потеряли дом и находятся в очень тяжелых условиях.

Давайте соберемся вместе, потому что мы должны показать, прежде всего, самим себе, что Россия — это не Путин. Есть другая нормальная Россия. В конце концов, справиться с этим диктатором может только русский народ.

— Способно ли окружение Путина сменить власть?

— В окружении Путина ярких личностей нет, потому что этот диктатор не терпит вокруг себя никого, кто может его омрачить.

А поскольку сияет он не ярко, то вокруг него совсем тусклые люди. Но они сохраняют ему верность, пока не запахнет жареным.

Все они очень богатые люди. Они спрятали очень большие деньги в оффшорах. Когда окружение почувствует, что дело подходит к концу, Путину нужно будет бояться его еще больше, чем собственного народа.

— По данным некоторых исследований, 70% россиян поддерживают то, что сейчас происходит в Украине. Могут ли россияне препятствовать смене власти?

— Я думаю, что нет. Я жил в Советском Союзе и помню времена, когда 99% населения были обмануты телевизором. Сейчас идет битва телевизора с холодильником.

Из-за экономических санкций жизнь людей будет ухудшаться с каждым днем. Когда жизнь ухудшается, люди начинают интересоваться политикой.

Все эти годы я был против санкций, потому что считаю, что они имеют смысл только в том случае, если наносят по-настоящему тяжелый удар по экономике.

А если это просто демонстрация чего-то, то это как комариное жужжание: никакого толку, только раздражает. Вот сейчас полные санкции, которые подействовали.

Россия — очень странная страна, в определенном смысле похожая на Китай. В Москве концентрация среднего класса намного выше, чем в целом по стране.

В любом сверхцентрализованном государстве все политические перемены происходят в столице. Так в русской истории было всегда. Любое российское правление — это заложник московского населения.

Поэтому думаю, что настроение столичного населения, которое и раньше не особо поддерживало Путина, будет определять ситуацию.

Ранее российский музыкант, телеведущий и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич спел песню о войне в Украине.