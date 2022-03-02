Я живу в імперії брехні: Лія Ахеджакова про війну в Україні та боротьбу росіян з путінським режимом

Радянська акторка Лія Ахеджакова, яка завжди займала проукраїнську позицію, висловила щиру підтримку українцям та розповіла, чому росіяни досі сидять вдома.

Жінка пояснює, що бачить все ж таки людей, які не бояться висловлювати свої думки та насправді співчувають нам. Проте говорить, що як і вони акторка не бачить результату цих виступів.

Нас ніхто не чує. Брешуть щодня.

Лія Ахеджакова розповідає, що все почалось з так званої евакуації населення Донбасу, що насправді можна вважати депортацією. І як житимуть ті, хто тоді вирішив поїхати до РФ, вона навіть не уявляли.

– Зараз же вони розповідають, що немає жертв, і як вони елегантно уникають жилих кварталів. Проте є відео, як горить Харків, як жінки народжують в метро та розбомблених пологових будинках. Ці кадри облетять увесь світ. Це докази злочину проти людяності.

Я особисто живу в імперії брехні.

Окрім того, акторка висловила своє захоплення президентом України Володимиром Зеленським. Його стрімким розвитком від комедійного актора до високого керівника величезної країни, на якого можна покластись.

Він без папірця, грамотно, розумно, не ниє та не жаліється, і водночас не іронізуючи говорить, – сказала Лія Ахеджакова про виступ президента України у Європарламенті.

Нагадуємо, сьогодні, 1 березня, Володимир Зеленський виступив у Європарламенті щодо наступу Росії на нашу державу та підтримки заявки України на вступ до Євросоюзу. Парламентарі аплодували стоячи.