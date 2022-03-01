Боротися ця нація буде до кінця! Володимир Зеленський дав інтерв’ю CNN та Reuters

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю CNN і Reuters, за його словами — максимально відверте.

У ньому він розповів, що війна в Україні — це війна за цінності: життя, демократію, свободу. Це війна всьому світові.

— Треба зрозуміти, якщо Україна паде, то їх війська (Росії — ред.) будуть на кордонні ваших країн, країн НАТО: Литві, Польщі тощо.

Ситуація з закритим небом могла б дуже допомогти. Це не втягування країн НАТО у війну, якщо чесно, у війну вже всі давно втягнуті й не Україною, а Росією в цьому випадку, — відзначає президент.

Він каже, що дуже хоче зберегти своє населення і цінує кожне життя.

Ми готувались до всього. Ми маємо шість варіантів оборони.

Також президент повідомив, що надійшла офіційна заява генштабу РФ про те, що буде нанесено ракетний удар по одній із будівель СБУ, а поруч знаходиться Софія Київська Для всіх віруюючих людей — це святиня.

— Тому ми звертаємося(до Нато — ред.), щоб закрити небо, тому що це знову таки превентивні санкції.

Володимир Зеленський повідомив, що не може вести переговори з Росіє, коли над нашою державою літають літаки і йде бомбардування.

Ми за діалог, треба хоча б припинити бомбардування людей і після цього сісти за стіл перемовин.

Президент заявив, що хоче гарантій безпеки для України, а це залежить від наших партнерів.

— Якщо вони не готові брати Україну в НАТО через те, що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки напрацьовані спільні для України.

За його словами, це значить, що ми маємо нашу територіальну цілісність, що наші кордони захищені, у нас є особливі стосунки з усіма сусідами, ми в повній безпеці і гаранти, які нам дають безпеку, вони всі це гарантують юридично.

Ми не утримуємось, ми боремося. А боротися ця нація буде до кінця.

Проте війна ведеться не тільки зброєю, а й інформацією. Раніше Володимир Зеленський розповідав про атаки Росії фейками.